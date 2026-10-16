Un nuevo y repudiable acto de violencia sacudió la noche del pasado jueves 15 de octubre en el oriente de la capital del Valle del Cauca, luego de que un grupo de uniformados de la Policía Nacional fuera blanco de un cobarde ataque con un artefacto explosivo. Los hechos se registraron sobre las 8:10 p. m. en la intersección de la carrera 50 con calle 54, ubicada en el sector del barrio Ciudad Córdoba, una zona aledaña al vulnerable y populoso distrito de Aguablanca, generando momentos de profunda zozobra y temor entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, los miembros de la institución se encontraban desplegados en la zona adelantando labores rutinarias de prevención, control y solicitud de antecedentes a transeúntes y vehículos. En medio de estas actividades operativas, un hombre de 23 años se apostó en un puente cercano y, sin mediar palabra, lanzó una granada de mano directamente contra la patrulla policial, desatando una fuerte detonación cuyas esquirlas impactaron de manera directa a cinco servidores públicos que cumplían con su deber constitucional.

El grupo de uniformados lesionados está integrado por un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros, quienes sufrieron heridas de consideración ocasionadas por los fragmentos del explosivo. Tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de atención y los afectados recibieron primeros auxilios en el sitio para luego ser trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Según el parte médico entregado por la institución policial, los cinco uniformados se encuentran en condición estable y bajo observación médica, evolucionando favorablemente de las lesiones sufridas durante el ataque.

Frente a los posibles autores intelectuales y materiales de esta acción criminal, fuentes de inteligencia consultadas señalaron que detrás del atentado estarían operando disidencias de las Farc que responden directamente a las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’, estructura armada que mantiene una marcada y violenta injerencia delictiva en la región. La Policía Metropolitana de Cali rechazó de manera categórica el atentado y destacó la rápida reacción de las unidades en terreno, lo que permitió la persecución y posterior aprehensión del sospechoso de 23 años, quien fue plenamente identificado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezca su grado de participación en los hechos.

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“Rechazamos de manera categórica el cobarde ataque con artefacto explosivo perpetrado este jueves 15 de octubre”, recalcaron las autoridades a través de un comunicado oficial. Asimismo, la institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore con información veraz y oportuna que permita desmantelar la red criminal responsable de este atentado. Las autoridades recordaron que cualquier pista o denuncia sobre este tipo de acciones al margen de la ley puede ser aportada con absoluta reserva a través de la línea gratuita de emergencia 123.

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