Un atentado registrado durante la madrugada de este viernes 23 de octubre en el peaje San Pedro, ubicado en Villanueva (Casanare). Las autoridades investigan lo ocurrido y mantienen cerrado el paso vehicular mientras unidades especializadas revisan la zona, según informó La FM.

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El estruendo de la explosión causó temor entre los habitantes y las personas que transitaban por el sector. Imágenes difundidas por la emisora muestran fragmentos de la estructura esparcidos en los alrededores y restos de un vehículo destruido, por lo que las primeras versiones apuntan a que se habría utilizado un carro bomba.

Uno de los residentes de la zona describió la fuerza de la detonación y pidió a otras personas mantenerse alejadas del lugar. “El estruendo fue muy fuerte, me movió las paredes y me rompió la ventana. Dios mío, fue un carro bomba”, relató, según recogió el medio radial.

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https://t.co/tBtqFO37b4 https://t.co/WEhctAX2er — La FM (@lafm) October 23, 2026

Reporte preliminar de heridos por explosión en peaje de San Pedro en Casanare

Las cuatro personas heridas fueron trasladadas para recibir atención médica, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades conocido por La FM. Hasta el momento de la publicación, no se habían divulgado sus identidades ni detalles adicionales sobre la gravedad de sus lesiones.

Unidades antiexplosivos se desplazaron hasta el peaje San Pedro para verificar las condiciones de seguridad y descartar la presencia de otros elementos peligrosos. Mientras se desarrollan estas labores, el tránsito permanece suspendido en el punto afectado.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias del atentado y determinar quiénes estarían detrás del ataque. Por ahora, la información disponible no permite atribuir oficialmente la responsabilidad a un grupo armado específico.

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