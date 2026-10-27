La explosión de una carga cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Cúcuta con Ureña, Venezuela, encendió las alarmas este martes 27 de octubre. El periodista Jhon Jácome advirtió que había personas heridas y llamó la atención sobre la cercanía del lugar con el colegio Padre Luis Variara, donde, según indicó, se encontraban decenas de niños.

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“Acaban de activar una carga explosiva junto al puente internacional Francisco de Paula Santander que comunica con Ureña (Venezuela). Hay personas heridas. Al lado queda el colegio Padre Luis Variara, donde a esta hora hay decenas de niños. ¡Por Dios!”, escribió Jácome al reportar lo sucedido.

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El atentado ocurrió en inmediaciones de las dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en un sector fronterizo de la capital de Norte de Santander. De acuerdo con los reportes preliminares, el explosivo habría sido abandonado junto a un vehículo en un lote utilizado como parqueadero de automotores inmovilizados por procesos judiciales.

La detonación causó daños en viviendas cercanas y provocó temor entre los habitantes de la zona, quienes reportaron haber escuchado un estruendo de gran magnitud que estremeció las edificaciones. La cercanía con el centro educativo aumentó la preocupación por la presencia de menores de edad en el sector al momento de la explosión.

Según los reportes entregados sobre la emergencia, cuatro integrantes de la Policía Nacional resultaron heridos: dos hombres y dos mujeres. Los uniformados recibieron atención inicial en el lugar y posteriormente fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte y a otros centros asistenciales para una valoración médica especializada.

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Tras la explosión, unidades antiexplosivos y patrullas de la Policía acordonaron el área para inspeccionar el sitio, descartar la presencia de otros artefactos y recolectar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Las autoridades deberán establecer quiénes dejaron la carga explosiva y qué estructura criminal estaría detrás del ataque. Por ahora, la información disponible no permite confirmar si hubo afectaciones dentro del colegio Padre Luis Variara ni cuál es el estado actualizado de las personas heridas.

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