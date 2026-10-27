Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y aspirante a la alcaldía de esa ciudad, ha conmocionado profundamente al sector político colombiano y a la ciudadanía. Castellanos fue víctima de un ataque armado ocurrido en la tarde del 26 de octubre, en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, área que conecta con los municipios de Los Patios y Bucaramanga. Según información preliminar ofrecida por George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander, el exfuncionario descendió de su vehículo para hablar con una persona junto a una motocicleta cuando ocurrió el atentado. Actualmente la Policía y un equipo técnico especializado llevan adelante las investigaciones para esclarecer los hechos, según señaló el propio Quintero.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia provocó reacciones inmediatas de varios dirigentes y figuras políticas del país. Honorio Henríquez, presidente del Senado, expresó solidaridad con la familia y exigió justicia, recordando que "la violencia jamás será el camino". En la misma línea, el exministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó enérgicamente el crimen y manifestó sus condolencias especialmente al exsenador Jairo Castellanos, hermano de la víctima. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, manifestó que el asesinato no puede quedar impune y exigió garantías de seguridad para toda la ciudadanía, enfatizando la responsabilidad de las autoridades con la seguridad en Cúcuta, Norte de Santander y Colombia.

Otros actores políticos, como el senador Carlos Meisel del Centro Democrático y la exsenadora Paloma Valencia, subrayaron la gravedad de que la delincuencia coarte la participación política e hicieron un llamado para que las investigaciones lleguen a fondo. Desde el Pacto Histórico, el senador Alejandro Ocampo lamentó el hecho, destacando que el atentado se registró frente al hijo de Castellanos. Además, Andrés Santamaría, presidente ejecutivo de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), señaló que estos hechos afectan la institucionalidad y demandó garantías de seguridad para quienes ejercen labores públicas.

Pocas horas después del crimen, el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el presidente Abelardo de la Espriella reafirmaron que no habrá tregua contra los responsables. Mora fue enfático al afirmar que buscarán a los autores y que deberán responder ante la justicia, insistiendo en que quienes atacan la vida de los colombianos no tendrán escape.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el asesinato de Miguel Castellanos generó tanta reacción en el sector político?

El crimen de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y aspirante a la alcaldía, impactó intensamente porque evidenció los riesgos que enfrentan quienes participan en la vida pública en Colombia. Además, Castellanos pertenecía a una familia con trayectoria política, lo que profundizó el luto dentro de este sector y motivó exigencias de justicia y garantías de seguridad para evitar que la violencia condicione la democracia y la institucionalidad.

¿Qué es el Anillo Vial Occidental de Cúcuta y cuál fue su papel en los hechos?

El Anillo Vial Occidental de Cúcuta es una vía que conecta a la ciudad con Los Patios y Bucaramanga. Según informó George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, este fue el sitio exacto donde Miguel Castellanos descendió de su vehículo para conversar con una persona, momento en el que fue víctima del atentado. Por eso, la localización y sus condiciones de seguridad resultan relevantes en la investigación del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.