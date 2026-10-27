Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Bienestar Social de Cali informó que desde el miércoles 28 de octubre se dará inicio al pago del octavo ciclo del programa Colombia Mayor, que está enfocado en apoyar a más de 67.000 personas beneficiarias en la ciudad. Este anuncio representa un paso importante dentro de la política social local, pues el programa tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población de adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica.

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De acuerdo con datos suministrados por Prosperidad Social, quienes registraron su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera, conocido por sus siglas GIF, recibirán el incentivo directamente en el producto financiero que escogieron. Este mecanismo fue implementado para simplificar el acceso a los recursos, evitando desplazamientos innecesarios y haciendo que el proceso de pago sea más directo, seguro y eficiente. La entidad destaca también que, gracias a esta modalidad, es posible que el dinero llegue antes en comparación con otras formas de pago, siempre bajo el cronograma establecido para cada ciclo.

Prosperidad Social hace un llamado a quienes aún no han cumplido con el registro en el GIF, instando a que realicen el trámite a través de la página web oficial. El GIF permite a los beneficiarios registrar, consultar o actualizar de manera sencilla y digital los datos del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias, lo cual optimiza los tiempos y la seguridad en la entrega de los recursos.

Por otra parte, para quienes reciben el subsidio a través de giro, el cobro se realizará en los puntos de SuperGiros-Gane bajo la modalidad de pico y cédula. Sin embargo, los días 28, 29 y 30 de octubre, la atención será masiva, es decir, sin restricción de pico y cédula, en los Centros Comerciales Río Cauca, La Estación y en el CALI 20.

Luisa Fernanda Benítez, líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali, hizo énfasis en la importancia de reclamar los pagos anteriores: "Hacemos un llamado a los beneficiarios que no han cobrado el séptimo ciclo, que en Cali son más de 2.000 personas mayores; por lo tanto, es importante reclamarlo en las fechas establecidas y aprovechar el recurso que el Gobierno Nacional brinda para mejorar la calidad de vida de dicha población". Asimismo, Prosperidad Social advirtió que no reclamar la transferencia monetaria durante tres ciclos consecutivos puede conllevar a la suspensión del beneficio, por lo que se invita a retirar o utilizar los recursos dentro de los tiempos estipulados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inician los pagos del octavo ciclo de Colombia Mayor en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social de Cali, el pago para el octavo ciclo del programa Colombia Mayor comienza el miércoles 28 de octubre. En esta fecha, los beneficiarios podrán acceder al incentivo económico, ya sea mediante cuentas registradas en el GIF o por la modalidad de giro, según corresponda.

¿En qué consiste el Gestor de Información Financiera (GIF) en el programa Colombia Mayor?

El Gestor de Información Financiera (GIF) es una herramienta digital que permite a las personas beneficiarias del programa Colombia Mayor registrar, consultar y actualizar la información de la cuenta bancaria o depósito electrónico donde desean recibir las transferencias. Según Prosperidad Social, el GIF busca facilitar la entrega directa y segura de los incentivos y reducir la necesidad de desplazamientos físicos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.