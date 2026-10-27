Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es una herramienta fundamental dentro del ámbito científico, la cual permite anticipar cómo se comportará la atmósfera en diversas regiones del planeta. Contrario a lo que muchos pueden pensar, este proceso no obedece a simples conjeturas, sino que se basa en sistemas tecnológicos y matemáticos complejos que interpretan el comportamiento, a menudo impredecible, del clima de la Tierra. De acuerdo con información publicada por 90minutos.co, la obtención de datos meteorológicos comienza con un ejercicio de observación minucioso y global, en el cual se recopilan millones de datos referentes a variables como temperatura, presión, humedad y viento de manera simultánea a escala mundial.

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Este gigantesco proceso de recolección de información es posible gracias a una red interconectada que incluye estaciones meteorológicas terrestres, boyas en los océanos, aeronaves comerciales y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera. Por otro lado, los satélites meteorológicos, que orbitan continuamente la Tierra, proporcionan imágenes constantes de los sistemas de nubes, mientras que los radares en superficie monitorean el desarrollo y ubicación exacta de las precipitaciones. Toda esta información es enviada a centros especializados donde supercomputadoras procesan los datos utilizando modelos numéricos avanzados de predicción. Estos modelos funcionan con base en leyes físicas y principios de termodinámica, simulando minuto a minuto el desplazamiento e interacción de las masas de aire, gracias a una rejilla tridimensional que representa la atmósfera.

Por ejemplo, según el último reporte emitido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la predicción del clima para la ciudad de Cali este martes contempla condiciones mayoritariamente secas. Se prevé que durante la mañana y parte de la tarde el sol predomine y la atmósfera presente baja humedad. Sin embargo, para la noche, se espera un incremento gradual en la nubosidad y lluvias de intensidad ligera a moderada, que podrían afectar tanto la zona urbana como la ladera. La CVC también indicó, a través de sus redes sociales, que "los modelos globales ratifican el ingreso constante de aire húmedo procedente del océano Pacífico a la región", motivado principalmente por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y los vientos del oeste en los niveles bajos de la atmósfera, situación que incrementará el potencial de lluvias en la región en los próximos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción del clima son programas informáticos sofisticados que integran leyes fundamentales de la física y la termodinámica. Trabajan dividiendo la atmósfera en una rejilla tridimensional y calculan en cada celda cómo variarán el aire, la humedad y otras variables a partir de los datos recolectados por las estaciones y satélites. De esta forma pueden anticipar, con base científica, el comportamiento del clima a corto y mediano plazo.

¿De dónde proviene la información que utiliza la CVC para pronosticar el clima en Cali?

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) utiliza información obtenida de una amplia red de observación que involucra estaciones terrestres, boyas oceánicas, globos sonda y, especialmente, imágenes de satélites meteorológicos. Con estos datos, sumados a los modelos y análisis internacionales, la entidad puede emitir pronósticos detallados sobre el clima de Cali y su área de influencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.