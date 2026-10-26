Por: Noticiero 90 minutos

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Las figuras más reconocidas del cine colombiano se dieron cita en Cali para vivir una velada de homenajes y encuentros en la edición número 14 de los Premios Macondo. Esta gala, que se ha consolidado como uno de los eventos centrales para la industria audiovisual del país, reunió a actores, directores y representantes de todo el sector en medio de un ambiente marcado por la celebración y la memoria. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, el evento se realizó bajo el lema “Cali florece”, un mensaje que resaltó no solo el presente de la ciudad, sino también su papel histórico como cuna del cine nacional.

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A través de distintas intervenciones, los participantes y organizadores buscaron recordar que, según sus propias palabras, “acá empezó el cine en Colombia”. La relación de la ciudad con la producción audiovisual fue uno de los temas dominantes durante la noche, reafirmando que Cali ha sido y sigue siendo un referente clave para el desarrollo cinematográfico en Colombia. El ambiente estuvo impregnado de orgullo local y camaradería, evidenciado en testimonios como el de la reconocida actriz Juana Acosta, quien expresó: “Muy emocionante estar en Cali, que es mi ciudad”. Así, la capital del Valle del Cauca sirvió también como espacio de reencuentro para quienes se han formado en la región y ahora son parte fundamental del movimiento cultural colombiano.

Además del componente artístico, la ceremonia integró un mensaje de solidaridad. El actor Manolo Cardona hizo un llamado para acompañar a quienes han enfrentado dificultades recientemente, subrayando la importancia de Cali en el contexto actual: “Apoyar a todos los damnificados a decir que Cali está más presente que nunca”. Este enfoque añadió un matiz humano y solidario a la celebración.

La noche concluyó con la entrega de reconocimientos, en la que la actriz Rebeca Andrade se destacó al obtener el galardón como Mejor Actriz Protagónica. Con premios, artistas y discursos de homenaje, Cali demostró una vez más su relevancia cultural y su profundo vínculo con los orígenes y la evolución de la industria audiovisual nacional. Finalmente, se anunció que la siguiente edición de los Premios Macondo, en 2027, tendrá lugar en la ciudad de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Cali es considerada cuna del cine colombiano?

Cali mantiene una relación histórica con la producción audiovisual del país, y de acuerdo con mensajes destacados durante la edición 14 de los Premios Macondo, se recuerda constantemente que “acá empezó el cine en Colombia”. Esta celebración sirvió para reafirmar ese legado y el aporte de Cali como uno de los pilares de la cinematografía nacional.

¿Quiénes fueron las figuras destacadas en los Premios Macondo realizados en Cali?

La gala contó con la presencia de reconocidos miembros de la industria, como los actores Juana Acosta y Manolo Cardona, quienes compartieron mensajes tanto de orgullo local como de solidaridad. Rebeca Andrade fue una de las principales figuras galardonadas al recibir el reconocimiento como Mejor Actriz Protagónica, consolidando así la importancia del talento nacional en el evento, según destacó Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.