En medio de alertas que se vivieron en Colombia, un atentado con carro bomba sacudió la tranquilidad del departamento de Casanare durante las primeras horas de la madrugada de este viernes 23 de octubre.

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La detonación ocurrió exactamente en las instalaciones del peaje de San Pedro, ubicado en el corredor vial que conecta a las poblaciones de Villanueva y Monterrey.

El estallido provocó heridas a cuatro personas y causó severas afectaciones estructurales en la estación de cobro, según datos confirmados por Caracol Radio replicados por El Tiempo.

Los reportes oficiales indicaron que las víctimas del ataque corresponden a operarias vinculadas a la firma concesionaria Covioriente, encargada del mantenimiento de la carretera.

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Las trabajadoras afectadas recibieron atención médica inmediata en el hospital de Villanueva, donde los especialistas médicos las reportan en condición de salud estable.

Testimonios preliminares divulgados por Blu Radio, replicados por El Tiempo, señalan que el autor del atentado estacionó el coche en el sitio y escapó rápidamente a bordo de una motocicleta.

La potencia de la explosión destruyó varias casetas de cobro en Casanare, obligando a las autoridades a habilitar el tránsito vehicular de manera alterna por un solo carril.

Los organismos de seguridad mantienen inspecciones detalladas en todo el perímetro para garantizar que la zona esté libre de cualquier amenaza de artefactos adicionales.

Por el momento, los voceros oficiales no revelan las identidades de las personas lesionadas ni mayores pormenores sobre las causas de la acción terrorista.

Frente a la gravedad del suceso, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, condenó de forma categórica el acto violento registrado en la jurisdicción de Villanueva.

“Estos hechos son inaceptables. No vamos a tolerar que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente ni la tranquilidad de nuestras familias”, subrayó el mandatario.

Ortiz Zorro anunció su traslado hacia el sector del incidente para solidarizarse con los pobladores y verificar directamente la atención en salud de las cuatro afectadas.

Adicionalmente, la gobernación convocó a un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Villanueva para coordinar las acciones operativas encaminadas a capturar a los responsables.

“A los habitantes de Villanueva y a todos los casanareños les digo: no nos dejaremos intimidar. Estamos con ustedes y actuaremos con toda la determinación, en coordinación con nuestra Fuerza Pública y las autoridades competentes”, remarcó.

Finalmente, la primera autoridad departamental concluyó su intervención institucional con una tajante declaración frente a los violentos: “¡En Casanare no nos doblegamos ante la violencia! La vida de nuestra gente se respeta y defenderemos la tranquilidad de nuestro departamento con firmeza”.

¿Por qué es clave la vía entre Villanueva y Monterrey, en Casanare?

La carretera que comunica a los municipios de Villanueva y Monterrey constituye un eje logístico vital para la conectividad y el desarrollo socioeconómico del departamento de Casanare.

Este estratégico corredor forma parte de la Troncal del Llano, articulando el transporte de carga pesada y pasajeros entre el centro del país y la Orinoquía colombiana.

La vía facilita el dinamismo de la industria hidrocarburífera regional, garantizando el traslado constante de maquinaria, insumos y personal hacia los principales campos de extracción petrolera.

Asimismo, la infraestructura terrestre resulta indispensable para la comercialización agropecuaria, movilizando importantes volúmenes de arroz, palma africana y ganado hacia los mercados de consumo nacional.

La concesionaria vial Covioriente administra este tramo estratégico, ejecutando obras de mantenimiento, señalización y modernización para optimizar los tiempos de viaje y reducir la accidentalidad.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura supervisa las operaciones técnicas sobre este trazado que impulsa la competitividad y la integración territorial de la Orinoquía.

El flujo continuo por esta arteria vial fomenta el turismo regional y consolida el intercambio comercial entre las poblaciones del sur de Casanare y Meta.

Cualquier alteración en este trayecto genera pérdidas económicas significativas para el gremio transportador, afectando la cadena de suministro en el oriente del territorio nacional.

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