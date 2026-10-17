Las autoridades del Valle del Cauca buscan pistas para esclarecer el atentado contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, ocurrido la noche del viernes 16 de octubre. El ataque dejó sin vida a su escolta, Andrés Felipe López, integrante del esquema de protección vinculado a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Tras el crimen, la Alcaldía de Jamundí y la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron una recompensa de 150 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales. La administración municipal aportará 50 millones de pesos, mientras que el gobierno departamental dispuso otros 100 millones.

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La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, explicó que distintas entidades se articularon para atender la emergencia y avanzar en las pesquisas. La mandataria señaló: “De manera inmediata, se realizó un despliegue institucional, donde nuestra fuerza pública, Policía, Gaula, Sijín, Inteligencia policial, Alcaldía Municipal de Jamundí, en articulación con la Gobernación del Valle del Cauca, atendimos la situación”.

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Uno de los elementos que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido son las grabaciones y los datos recopilados por los investigadores. La alcaldesa confirmó, en declaraciones citadas por El Tiempo: “Ya la policía judicial tiene algunos videos e información relevante recopilada de los hechos“. Con ese material, las autoridades esperan avanzar en la identificación de quienes participaron en el ataque.

Mientras continúa la investigación, la protección del exalcalde también se convirtió en una prioridad. Castillo indicó que “la Policía en este momento le está brindando protección mientras que la UNP le asigna el personal de protección nuevamente”. La medida busca mantener el acompañamiento de Ramírez mientras se define la continuidad de su esquema de seguridad.

Por ahora, las autoridades mantienen las labores investigativas para establecer cómo se planeó el atentado y quiénes estarían detrás del crimen. La recompensa de 150 millones de pesos busca incentivar la colaboración ciudadana y facilitar información que conduzca a los responsables.

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