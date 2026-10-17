El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, reapareció en redes sociales durante la madrugada de este sábado 17 de octubre, horas después del atentado sicarial del que fue víctima en ese municipio del Valle del Cauca. El ataque dejó muerto a Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte de su esquema de seguridad.

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En un video, Ramírez describió el impacto que le dejó lo ocurrido y recordó al escolta que murió mientras cumplía labores de protección. “Ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”, expresó.

El exmandatario también dedicó un mensaje a los seres queridos de López y destacó tanto su calidad humana como su desempeño profesional. En particular, envió un saludo a su esposa, sus hijos, sus hermanos y su madre, en medio del dolor por la pérdida.

“Fue una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa”, manifestó Ramírez, quien también aprovechó su pronunciamiento para rechazar que la violencia siga siendo una vía para resolver los conflictos en Colombia.

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“Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, señaló.

🚨Comunicado a la opinión pública después del atentado en el cuál falleció Felipe López, escolta asignado a mi esquema de seguridad. https://t.co/raH2BYHTvc — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) October 17, 2026

Andrés Felipe Ramírez pidió respuestas a las autoridades

Además de recordar a su escolta, el exalcalde pidió que las autoridades esclarezcan lo sucedido y adopten medidas para proteger a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Su solicitud se produjo luego del ataque que puso en riesgo su vida y terminó con la muerte de uno de los integrantes de su esquema.

“Yo sí quiero pedirle a las autoridades que esclarezcan estos hechos, que redoblen la seguridad de todas las personas que tengan alguna vulnerabilidad y que den respuesta rápidamente”, afirmó en el video.

El atentado fue reportado inicialmente por el senador Duvalier Sánchez, quien había sostenido una reunión con Ramírez horas antes del ataque. Posteriormente, confirmó la muerte de Felipe López, quien recibió varios impactos de bala.

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