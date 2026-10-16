Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia estremeció al municipio de Teruel, Huila, la tarde del viernes 16 de octubre, cuando un ataque con drones cargados de explosivos alteró gravemente el orden público. Según los reportes preliminares, el objetivo de los artefactos detonados habría sido la estación de Policía local, cuyas inmediaciones fueron escenario de varias explosiones que generaron pánico y preocupación entre los habitantes. De acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, la cantidad exacta de uniformados lesionados después de las detonaciones no pudo ser confirmada en un primer momento, ya que las cifras varían entre los reportes, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades para establecer un balance definitivo.

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La gravedad de este ataque se acentúa por su cercanía temporal con otro atentado reciente. Menos de 24 horas antes, el jueves 15 de octubre, la estación de Policía de Palermo, también ubicada en el departamento de Huila, fue blanco de un ataque similar con artefactos lanzados desde drones. En esa ocasión, dos policías resultaron heridos; además, como medida preventiva ante la peligrosidad de la situación, fue necesario evacuar la sede de la Alcaldía municipal, por su proximidad a las instalaciones atacadas.

Este modus operandi se ha repetido en la región. Según un balance preliminar citado por El Nuevo Día, en los dos meses recientes habrían ocurrido al menos ocho ataques con explosivos lanzados desde drones en el departamento del Huila. El uso de aeronaves no tripuladas —comúnmente conocidas como drones— para transportar y detonar explosivos representa un reto adicional para las autoridades, que buscan frenar esta nueva modalidad de violencia contra la Fuerza Pública.

Teruel ya había experimentado circunstancias similares antes. El pasado 7 de agosto, su estación de Policía también fue atacada con explosivos, resultando igualmente afectadas las instalaciones de la Alcaldía, que funcionan en el mismo sector. Ante este panorama de riesgo, las autoridades han implementado acciones preventivas; por ejemplo, cerca de 300 estudiantes de la institución educativa Misael Pastrana Borrero fueron trasladados temporalmente a otra sede, dada la cercanía del colegio a la estación de Policía y la exposición derivada de los hechos de violencia. Actualmente, la verificación de las autoridades continúa para establecer no solo el saldo exacto de damnificados, sino también el alcance de los daños y las posibles responsabilidades detrás del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos ataques con drones se han registrado en el Huila en los últimos meses?

De acuerdo con un balance preliminar citado por El Nuevo Día, el departamento del Huila ha vivido al menos ocho ataques con drones cargados con explosivos durante los últimos dos meses, lo que evidencia una creciente preocupación por este tipo de violencia dirigida a instalaciones policiales.

¿Por qué se trasladaron los estudiantes de la institución educativa Misael Pastrana Borrero?

Según El Nuevo Día, cerca de 300 estudiantes fueron trasladados a otra sede de manera temporal debido a que la institución educativa Misael Pastrana Borrero se encuentra cerca de la estación de Policía de Teruel, sobre la que han recaído recientes ataques, aumentando así el riesgo para la comunidad educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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