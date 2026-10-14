Por: El Espectador

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Jhon Eduardo Sánchez Verú fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del asesinato del líder campesino Nelson Medina Muñoz, hecho ocurrido el 26 de junio de 2023 en la vereda Espinal, en Gigante, Huila. De acuerdo con lo informado por la entidad, Sánchez Verú, en compañía de otras personas, habría llegado hasta un establecimiento comercial donde disparó dos veces contra Medina Muñoz, causándole la muerte en el acto. Tras el ataque, los sospechosos intimidaron y agredieron con arma de fuego a las personas que se encontraban junto al líder, logrando hurtar tanto la camioneta en la que estos se desplazaban como varios de sus objetos de valor. Además, una de las acompañantes de Medina Muñoz resultó herida por los disparos, según la investigación citada por la Fiscalía.

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En ese contexto, el fiscal designado de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Sánchez Verú una serie de cargos: homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, y hurto calificado y agravado. A estos se suma el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Pese a los señalamientos, Sánchez Verú no aceptó los cargos y permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario, en condición de condenado por hechos anteriores, según reportó la Fiscalía.

La víctima, Nelson Medina Muñoz, era conocido en el municipio de Gigante por su labor como pescador artesanal y su liderazgo comunitario. Era integrante activo de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco. Su trabajo se enfocaba principalmente en organizar plantones y manifestaciones contra los proyectos hidroeléctricos en la región, buscando presionar al Estado para que respondiera a las demandas de las comunidades cuyos derechos se veían afectados por estas iniciativas.

La información aquí desarrollada proviene de la Fiscalía General de la Nación y del periódico El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la acusación que enfrenta Jhon Eduardo Sánchez Verú por el caso de Nelson Medina Muñoz?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Sánchez Verú fue imputado por su presunta participación en el asesinato de Nelson Medina Muñoz y también enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

¿Quién era Nelson Medina Muñoz y por qué era reconocido en Gigante, Huila?

Nelson Medina Muñoz era un pescador artesanal y líder campesino en el municipio de Gigante. Era miembro destacado de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco, y encabezó protestas para exigir la protección de los derechos de las comunidades impactadas por estos proyectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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