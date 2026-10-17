La despedida de un familiar en Piedecuesta, Santander, terminó en una emergencia que involucró disparos, un accidente de tránsito y varias personas heridas. El episodio ocurrió cuando los allegados se dirigían al cementerio Tierra Santa, en Floridablanca, y un vehículo en el que viajaban dos personas fue atacado durante el trayecto.

Según la reconstrucción publicada por Blu Radio, todo comenzó en la funeraria Los Olivos, ubicada en la carrera 12 con calle 9 de Piedecuesta. Allí, Yeison Fabián Hernández Colmenares acompañaba el velorio del abuelo de su pareja sentimental, junto con su hermano Wilber Hernández Colmenares y otros familiares.

Durante la ceremonia, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se detuvieron cerca del lugar. Vestían ropa oscura y llevaban cascos del mismo color. De acuerdo con el reporte periodístico, observaron a Yeison e hicieron algunas señas, una situación que llamó la atención de quienes estaban allí. Poco después, se marcharon.

Minutos más tarde, la familia emprendió el recorrido hacia el cementerio de Floridablanca. En la autopista, cerca del sector conocido como La Fonda Paisa, el automóvil ocupado por Wilber Hernández Colmenares y su acompañante fue atacado a tiros. El vehículo terminó accidentado y posteriormente se incendió, lo que obligó a otros integrantes de la caravana y a conductores que transitaban por la zona a auxiliar a los afectados.

Lee También

#Judicial 🚨 Así quedó el Mazda que terminó incinerado tras un grave accidente en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, a la altura de la Fonda Paisa. De manera preliminar, reportan varios heridos. Las autoridades investigan las causas del siniestro y aún no confirman el balance oficial. — Vanguardia (@vanguardiacom) October 17, 2026

Seis personas resultaron heridas en el ataque en Piedecuesta

El balance del Hospital Internacional de Colombia (HIC) confirmó la atención de seis personas lesionadas: cuatro adultos y dos menores de edad. Algunos presentaban heridas por arma de fuego y otros traumatismos relacionados con el accidente de tránsito, según el reporte médico divulgado por los medios.

Entre los afectados estaba Wilber Hernández Colmenares, de 42 años, quien recibió cinco impactos de bala en el costado izquierdo del abdomen, según la información preliminar. Blu Radio señaló que el hombre es oriundo de Puerto Wilches y que desde hace aproximadamente dos años se dedica al comercio de oro y al préstamo de dinero.

El automóvil quedó con graves daños y terminó incinerado a un costado de la vía. Cuando las autoridades llegaron, los ocupantes ya habían sido auxiliados y trasladados a un centro médico. La emergencia también afectó la movilidad en este corredor que conecta a Piedecuesta con Floridablanca.

Investigan quiénes estarían detrás del ataque al comerciante

Las autoridades adelantan las pesquisas para establecer quiénes dispararon contra el vehículo y cuál fue el motivo de la agresión. Los primeros reportes indican que los responsables se movilizaban en una motocicleta, pero su identidad y el paradero de los sospechosos no habían sido establecidos en la información publicada.

La presencia de los dos hombres cerca de la funeraria antes de la salida de la caravana es uno de los detalles incluidos en la reconstrucción de Blu Radio. Sin embargo, será necesario que los investigadores determinen si ese episodio tiene una relación directa con el ataque ocurrido después en la autopista.

Por ahora, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del atentado y establecer si el comerciante era el objetivo de los agresores. La información disponible no permite confirmar el móvil del crimen ni atribuir responsabilidades individuales.