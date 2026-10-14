Un ataque con arma de fuego ocurrido en la noche de este miércoles 14 de octubre en el sector de Caneyes, en Girón, Santander, terminó con la vida de un funcionario del sistema penitenciario. El hecho se presentó hacia las 8:30 p. m. en el restaurante Sabor Argentino, donde la víctima se encontraba al momento de la agresión.

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Según informó Blu Radio, el hombre fue identificado como Diego Acevedo Garzón, dragoneante adscrito a la cárcel Palogordo, ubicada en ese municipio santandereano. Además de su trabajo en el centro penitenciario, era propietario del establecimiento comercial en el que ocurrió el ataque.

Tras recibir los disparos, el funcionario quedó gravemente herido y fue trasladado hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga. No obstante, su estado de salud se complicó durante el recorrido y falleció antes de llegar al centro asistencial.

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#Atención Fue asesinado con arma de fuego Diego Acevedo Garzón, dragoneante adscrito a la cárcel Palogordo de Girón, Santander. El funcionario fue atacado hacia las 8:30 p. m. de este miércoles 14 de octubre, mientras se encontraba en el restaurante Sabor Argentino, en el sector de Caneyes. Gravemente herido, fue trasladado hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS), pero falleció durante el desplazamiento. Las autoridades verifican los móviles del homicidio del funcionario, quien también era propietario del restaurante. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 15, 2026

Investigan por muerte de dragoneante en Girón

Por ahora, las circunstancias que rodearon el ataque siguen bajo verificación de las autoridades, que buscan establecer qué motivó la agresión contra el dragoneante. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si el crimen estaría relacionado con su trabajo en la cárcel Palogordo o con su actividad como propietario del restaurante.

La investigación también deberá esclarecer cómo se produjo el ataque e identificar a los responsables. Entre tanto, se espera que las diligencias permitan establecer las circunstancias del homicidio ocurrido en el sector de Caneyes.

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