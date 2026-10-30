Por: Noticiero 90 minutos

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El próximo domingo 1 de noviembre, la movilidad en Cali se verá impactada por la realización de la carrera ciclística El Giro de Rigo. Con motivo de este evento deportivo, el sistema masivo de transporte MÍO ha definido modificaciones temporales en ocho de sus rutas y suspendido el servicio de la ruta A06 desde el inicio de la operación, hasta tanto se habilite el tránsito en el sector conocido como Portada al Mar. Esta información fue suministrada por Metro Cali, la empresa responsable de la operación del sistema.

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Las rutas afectadas por los cambios serán A02, E21, P21E, P24B, P27D, P52D, P62A y P62D. Metro Cali aconsejó a los usuarios organizar sus desplazamientos con tiempo y considerar trayectos adicionales para sus recorridos habituales. Los cierres viales comenzarán a las 11:45 p. m. del sábado 31 de octubre y se conservarán, según cada sector, hasta las 10:00 a. m. del domingo. De acuerdo con la entidad, la reapertura de las vías se ejecutará de manera gradual mientras avance la competencia y se retiren los elementos logísticos necesarios para el evento.

En palabras de Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, “les pedimos a las usuarias y los usuarios revisar con anticipación los cambios de sus rutas, especialmente si necesitan desplazarse por el centro, el norte o el sector de la Portada al Mar. Tendremos desvíos y retornos anticipados, y la ruta A06 estará suspendida al inicio del servicio. El restablecimiento de cada recorrido dependerá de la habilitación de las vías”.

Durante la suspensión de la ruta A06, los usuarios que se dirijan hacia Aguacatal podrán tomar la ruta A02 y, desde la primera parada sobre la avenida del Río, continuar su trayecto caminando. En dirección hacia San Bosco, se orienta a los usuarios a caminar hasta la parada de Farmatodo en la avenida del Río y abordar allí la A02, pues parte del recorrido debe completarse a pie debido a los cierres. Respecto a la ruta E21, que cubre la avenida 3 Norte, tendrá desvíos en ambos sentidos, dejando de atender temporalmente las estaciones Américas y Versalles en un sentido, y Petecuy, San Pedro y Torre de Cali en el otro.

Otras rutas como la P24B y la P27D también modificarán sus recorridos, haciendo retornos anticipados y desviaciones por corredores viales alternos. Las rutas P52D y P62D, por su parte, retornarán antes de lo habitual en el centro. Todos estos cambios no implican el cierre general de estaciones, sino la suspensión parcial de paradas y trayectos, que se irán restableciendo a medida que se reabran las vías involucradas. De acuerdo con las estimaciones de la organización, algunas intersecciones, como la de la avenida 2 Norte con calle 18 Norte, podrán habilitarse desde las 8:00 a. m., y en la Portada al Mar, hacia las 8:30 a. m.; no obstante, en el área del Centro Administrativo Municipal (CAM), las restricciones podrían permanecer hasta las 10:00 a. m.

La competencia partirá desde la Plazoleta Jairo Varela y, de acuerdo con Metro Cali, durante todo el desarrollo del evento se pide a la comunidad mantenerse informada para evitar contratiempos al usar el sistema MÍO.

¿Cuáles rutas del MÍO tendrán desvíos por el Giro de Rigo en Cali?

Según Metro Cali, las rutas que tendrán modificaciones temporales por el Giro de Rigo en Cali son la A02, E21, P21E, P24B, P27D, P52D, P62A y P62D. Estas rutas presentarán desvíos, retornos anticipados o suspensión de algunos paraderos hasta que se habiliten nuevamente los corredores afectados por la competencia, ajustando su operación de acuerdo con las etapas del evento y el restablecimiento progresivo del tránsito.

¿Cómo funcionará la suspensión de la ruta A06 del MÍO durante el Giro de Rigo?

La ruta A06 estará suspendida durante el desarrollo del Giro de Rigo y solo retomará su operación una vez se libere el sector de la Portada al Mar. Durante el tiempo de suspensión, Metro Cali recomienda a los usuarios tomar la ruta A02 y completar parte del recorrido caminando según las necesidades de desplazamiento, en rutas alternativas establecidas en el plan operativo para garantizar la movilidad en Aguacatal y San Bosco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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