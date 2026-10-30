Por: Noticiero 90 minutos

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Las Trompetas de Niche, uno de los monumentos más representativos ubicados en Cali, volvieron a captar la atención de la ciudadanía después de que se retirara la publicidad comercial que había sido adherida recientemente en su estructura. Estas calcomanías, colocadas en el espacio público de la plazoleta Jairo Varela, habrían sido instaladas por una empresa privada, lo que desató una fuerte reacción entre los caleños y generó un debate sobre el manejo de estos bienes simbólicos. Según la información presentada por 90 Minutos, la indignación se intensificó no solo por la presencia de publicidad en el monumento, sino también por los cambios de color que ha experimentado la obra, considerada de interés para todos los habitantes de Cali.

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La Alcaldía de Cali reaccionó aclarando que, si bien las Trompetas de Niche están situadas en un espacio público, no son propiedad del distrito. Esto significa que existen restricciones para el uso comercial en dicho lugar, por lo que la administración procedió al retiro de los elementos publicitarios instalados. Jorge Moreno, quien ocupa el cargo de subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, explicó que la situación se originó debido al desconocimiento de las normas que regulan la utilización del espacio público, y no por una intención deliberada de causar daño al monumento.

Moreno expresó que la administración asumió buena fe por parte de la empresa involucrada, señalando que esta actuó sin la información suficiente sobre las restricciones existentes. De hecho, recalcó que la reacción ciudadana obedeció a la percepción de que las trompetas representan un bien relevante para los caleños. Además, 90 Minutos precisó que la obra pertenece al arquitecto Freddy Pantoja y que la Alcaldía no ha adquirido la propiedad del monumento. El proceso de concertación para su posible compra sigue pendiente debido a que los derechos de autor permanecen en manos privadas, lo que implica negociar con el propietario según sus aspiraciones económicas.

En cuanto al color, se confirmó que las Trompetas de Niche continuarán siendo rosadas hasta el final del evento organizado por un patrocinador durante el fin de semana. Posterior a esta actividad, el monumento recuperará su color original, lo cual representa un alivio parcial para quienes esperan ver la obra nuevamente en su forma habitual. Así, aunque la publicidad ha sido retirada, el cambio de color permanecerá de manera temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De quién son los derechos y la propiedad de las Trompetas de Niche en Cali?

De acuerdo con 90 Minutos, las Trompetas de Niche no pertenecen a la Alcaldía de Cali, pues son una obra del arquitecto Freddy Pantoja. Los derechos de autor están en manos de un particular, por lo que cualquier proceso de adquisición o uso oficial debe contemplar negociaciones con el propietario privado, y tener en cuenta sus pretensiones económicas.

¿Por qué las Trompetas de Niche están pintadas de color rosado?

Según información de 90 Minutos, el color rosado actual de las Trompetas de Niche responde al patrocinio de un evento especial programado para el fin de semana. Aunque la publicidad fue retirada tras la controversia, el monumento mantendrá ese color hasta el término de la actividad, tras lo cual retornará a su apariencia original.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.