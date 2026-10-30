El debate nacional en torno a la recién radicada Ley de Rescate Económico sumó un respaldo clave desde el flanco técnico y económico. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas analizó en los micrófonos de Blu Radio los detalles del paquete de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, calificando la iniciativa como un paso ineludible y urgente para blindar al país frente a un colapso financiero de proporciones mayores.

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Para Cárdenas, el valor fundamental del proyecto radica en su capacidad de anticiparse a un escenario macroeconómico crítico heredado de administraciones anteriores, señalando sin ambigüedades que la propuesta gubernamental actúa como un mecanismo de contención indispensable:

“Desactiva una bomba que está a punto de estallar, es lo más importante. El Gobierno se demoró un poco, pero ya es bueno que se tiren al agua y que se haga un ajuste fiscal, sin ese ajuste la economía va camino a una crisis y hay que evitarla. Esto generará muchos anticuerpos, aspectos que tienen problemas, que a la gente no le gusta, que generan reacciones, pero el paquete es necesario sacarlo adelante para que Colombia no tenga que enfrentarse a una situación muy difícil en materia económica. Hay que ayudarle al Gobierno a sacar esa propuesta”, aseveró el exjefe de la cartera económica.

En el plano legislativo y estratégico, el exministro advirtió que el Ejecutivo debe actuar con celeridad extrema mediante la radicación de mensajes de urgencia que permitan tramitar la iniciativa de manera simultánea en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Asimismo, anticipó que los sectores afines al petrismo asumirán una postura de oposición sistemática e instrumental, lo que obligará a la administración actual a tender puentes de concertación política para asegurar las mayorías necesarias:

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“Tienen que correr, presentar mensaje de urgencia para que se presente en simultánea en Cámara y Senado. El petrismo va a actuar de manera oportunista, saldrán a criticar todo y hacer oposición. Esta es una ley hecha para corregir los problemas que ellos dejaron, de manejar esa herencia. Lo más importante es que acá ya comenzó el Gobierno, porque ya este Gobierno le toca tender puentes porque sino no tiene los votos en el Congreso”, aseguró.

Frente al componente de gasto público, Cárdenas consideró que las medidas de austeridad y el recorte en las plantas de personal por contratos de prestación de servicios (OPS) encontrarán un respaldo generalizado, exceptuando a aquellos sectores que se beneficiaron de la burocracia estatal en el periodo pasado. Incluso, sugirió que los ministerios cuentan con facultades suficientes para ejecutar revisiones contractuales anticipadas, respaldando la línea de acción de decisiones drásticas en la administración pública.

No obstante, reconoció que el verdadero foco de resistencia estará en los gravámenes impositivos y en la ampliación de la base gravable del impuesto de renta, un punto que calificó como políticamente espinoso y complejo de debatir en los estrados legislativos:

“El tema de los impuestos es lo complejo, pasar productos al 19 % porque cada uno será una discusión, todo eso va a ser una conversación difícil en el sector agropecuario. La más dura es sin duda el impuesto de renta, que lo pagamos a los que tenemos más de 9 millones y ahora buscan que lo paguen los que ganan más de 5 millones de pesos. Esa ésa famosa ampliación de la base del impuesto renta. Yo lo volvería más bandera que el propio a los productos de la canasta familiar”, concluyó Cárdenas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.