El debate político nacional gira en torno al alcance y las implicaciones de la Ley de Rescate Económico radicada por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en el Congreso de la República. La iniciativa, diseñada para evitar una recesión, proteger empleos y ordenar las finanzas públicas —según advirtió el vicepresidente José Manuel Restrepo al catalogar la herencia fiscal como una “bomba de tiempo”—, ha generado reacciones inmediatas en los distintos sectores políticos, destacándose la postura del expresidente y jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

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En declaraciones entregadas a Blu Radio, Uribe se refirió a la llamada telefónica que sostuvo con el primer mandatorio en medio de la controversia generada por medidas complementarias, como el gravamen a las compras electrónicas internacionales inferiores a 200 dólares a través de plataformas como Temu o Amazon. Según el exmandatario, la conversación giró en torno a la apertura del Ejecutivo para examinar alternativas y construir consensos legislativos:

“Sí, ayer me llamó, le contesté anoche después de que tuvimos el programa de los paquetes que entran al país, que son más de 100 millones sin pagar impuestos que son compras de Temu, por Amazon, etc., que se han constituido en un tema de debate. El presidente Abelardo de la Espriella me dijo estas palabras: ‘la situación del país es muy grave pero el Gobierno está abierto a escuchar opciones que ustedes propongan'”, aseguró Uribe.

Frente al contenido macroeconómico de la ley, que plantea una reducción del tamaño del Estado en un 15 %, recortes drásticos en contratos de prestación de servicios y gastos de nómina, así como modificaciones en el IVA —eliminando tarifas diferenciales a partir de 2028 y devolviendo recursos a millones de hogares vulnerables— y ajustes en las tablas de retención de renta para personas naturales y empresas (incluyendo el régimen preferencial Ruge para la inversión), el dirigente político subrayó que su colectividad actuará con rigor técnico y responsabilidad institucional.

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Uribe enfatizó que la bancada económica del partido evaluará con prudencia el articulado sin dejarse llevar por impresiones apresuradas, priorizando los principios ideológicos de austeridad fiscal y estímulo al sector privado:

“Empezaría porque no se puede reaccionar al impulso de las primeras impresiones, nos toca mirar principios del partido. Ustedes saben que para nosotros lo fundamental es austeridad y tamaño del Estado. Estimular al sector privado para que crezca, crear una economía en expansión que de un recaudo al Estado y tenga un efecto financiero”, recalcó el exmandatario, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de default heredado y la urgencia de suprimir embajadas, entidades y gastos superfluos antes de castigar con mayores cargas tributarias la inversión corporativa y el empleo formal en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.