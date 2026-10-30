Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa municipal de Cali encargada del suministro de acueducto, ha dado a conocer que diversos sectores de la ciudad experimentarán interrupciones temporales en el servicio de agua potable este viernes, debido a importantes labores de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto. Este anuncio implica que varias comunidades deberán prepararse para afrontar un corte prolongado del servicio, que se extenderá durante gran parte del día.

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De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Acueducto de Emcali, el personal técnico ejecutará maniobras consistentes en la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución de agua en distintos puntos de Cali. Estas operaciones hacen parte de los esfuerzos periódicos que la empresa realiza para asegurar la eficiencia y el adecuado funcionamiento de la infraestructura relacionada con el suministro de agua potable.

Entre los sectores afectados figura el barrio Alfonso Barberena. Específicamente, el corte se presentará en la calle 33 F, calle 33 H y calle 34, entre la carrera 24 B y la carrera 24 D; así como en la carrera 24 B hasta la carrera 24 D, entre la calle 33 E y la calle 34. Según el comunicado oficial, la suspensión del servicio tendrá lugar desde las 8:00 a.m. y se espera que se restablezca hacia las 9:00 p.m., es decir, un lapso aproximado de 13 horas.

Emcali recalcó la importancia de que la comunidad esté atenta a la suspensión, asegurando que durante el tiempo que dure la interrupción habrá disponibilidad de carrotanques en la zona afectada. Esta medida busca abastecer de agua a los residentes mientras concluyen los trabajos en la red, minimizando así las dificultades derivadas del corte.

Otros barrios que presentarán afectaciones similares incluyen San Judas, en la carrera 40 A # 18 - 40, y Santa Elena, en la carrera 32 A # 18 - 01. Estas zonas también deberán tomar precauciones, dado que formarán parte del grupo impactado por las labores de optimización de la red, de acuerdo con Emcali.

De este modo, la empresa recomienda a los habitantes realizar las previsiones necesarias para enfrentar el corte, garantizando el almacenamiento previo de agua y el uso racional de este recurso mientras duran los trabajos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua este viernes según Emcali?

Según la información suministrada por Emcali, los barrios afectados por los cortes de agua potable este viernes incluyen Alfonso Barberena, San Judas y Santa Elena. Las áreas específicas dentro de estos barrios han sido delimitadas para labores de reparación y optimización de la red de acueducto, por lo que los residentes deben estar preparados para la interrupción del servicio durante buena parte del día.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua para trabajos en la red de acueducto en Cali?

De acuerdo con lo comunicado por Emcali, los cortes de agua tienen como propósito permitir la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución. Estas acciones buscan mejorar el funcionamiento del sistema, previniendo daños más graves y asegurando un suministro de agua potable eficiente y confiable para la población.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.