Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y movilidad para hacer frente al puente festivo, según se informó tras un reciente consejo de seguridad. De acuerdo con el reporte oficial citado por 90minutos.co, el plan tiene como objetivo atender la variada agenda de eventos programados en la ciudad para estos días y preservar tanto la seguridad como el flujo vehicular.

Contando con la participación de 1.600 miembros de la Policía Metropolitana y 500 agentes de tránsito, el operativo se concentrará en puntos estratégicos de Cali. El propósito principal es prevenir incidentes y garantizar la movilidad en escenarios marcados por una alta concentración de personas.

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Uno de los focos más relevantes del operativo será la vigilancia de las caravanas de motos por la celebración de Halloween, programadas para el sábado, y la competencia ciclística denominada ‘Giro de Rigo’, que se desarrollará el domingo. Estos eventos, por su magnitud y características, pueden afectar la movilidad, razón por la cual se adoptarán medidas específicas durante su realización. Además, el despliegue de seguridad cubrirá el encuentro deportivo del América de Cali, que está agendado para el 29 de octubre, así como los conciertos de los reconocidos artistas Enrique Bunbury y Ricardo Montaner, y las actividades de cierre de la Feria del Libro ‘Cali Lee’.

Como parte integral de la estrategia, las autoridades organizarán puestos de control, realizarán patrullajes reforzados y mantendrán un monitoreo constante en distintos sectores de la ciudad. Será prioridad fortalecer la vigilancia en 15 parques que han sido seleccionados para llevar a cabo actividades de Halloween dedicadas a los niños, además de incrementar la presencia en los principales centros comerciales y puntos clave del recorrido del ‘Giro de Rigo’.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, resaltó la importancia del esfuerzo conjunto entre las diferentes entidades para garantizar el desarrollo seguro de los eventos. Garcés invitó a la ciudadanía a sumarse a la celebración de manera responsable y puntualizó: “Este es un trabajo de todos. Vamos a acompañar una caravana de Halloween, que es la oficial. Invitamos a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y a respetar las normas”.

Por su parte, el secretario de Movilidad Distrital, Sergio Moncayo, subrayó que los agentes estarán desplegados estratégicamente con el fin de mitigar cualquier posible afectación al tránsito derivada de las actividades masivas del fin de semana. Finalmente, la Administración Distrital recordó que cualquier situación que altere la seguridad puede ser reportada a la línea 123 de la Policía Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades cuentan con vigilancia reforzada durante el puente festivo en Cali?

Durante el puente festivo en Cali, según 90minutos.co, las caravanas de motos por Halloween, la competencia ciclística ‘Giro de Rigo’, el partido de América de Cali, los conciertos de Enrique Bunbury y Ricardo Montaner, y los eventos de la Feria del Libro ‘Cali Lee’ están bajo vigilancia reforzada. Además, 15 parques priorizados y principales centros comerciales tendrán controles especiales.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Alcaldía de Cali para los asistentes a los eventos del puente festivo?

La Alcaldía de Cali, de acuerdo con declaraciones de Javier Garcés y Sergio Moncayo recogidas por 90minutos.co, recomienda a los ciudadanos asistir y celebrar con responsabilidad, respetar las normas y reportar cualquier situación que comprometa la tranquilidad a la línea 123 de la Policía Nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.