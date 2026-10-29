Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El asesinato de Gerley Giovanna Joya, joven de 22 años, ha causado una profunda consternación en Puerto Wilches, Santander. De acuerdo con información conocida y difundida en medios informativos regionales, mientras se dirigía a su trabajo el lunes 19 de octubre, Gerley Giovanna fue interceptada a la altura del kilómetro 16 y atacada con arma de fuego por una persona que le disparó en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladada de inmediato a un centro médico en Bucaramanga, la víctima falleció el 21 de octubre, dos días después del atentado.

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Uno de los aspectos más inquietantes de este caso radica en el mensaje de WhatsApp que la joven habría enviado antes del ataque: según datos difundidos, allí manifestó su temor ante la posibilidad de ser agredida y solicitó ayuda para evitar que su expareja sentimental le causara daño. La información indica que, horas antes de la agresión, Gerley Giovanna había terminado la relación y buscó refugio en la casa de su padre en el corregimiento de Puerto Claver. Este contexto refleja el nivel de vulnerabilidad y la urgencia de atender adecuadamente las señales de alerta emitidas por mujeres en situación de riesgo.

Inicialmente, algunas personas pensaron que la joven pudo haber sufrido un accidente. Sin embargo, los exámenes médicos confirmaron que presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, dato que llevó a las autoridades a enfocar las investigaciones como un posible caso de feminicidio. La Policía y la Alcaldía de Puerto Wilches emitieron un llamado a la ciudadanía e informaron sobre una recompensa para quienes aporten datos que faciliten la identificación y captura del presunto responsable.

La comunidad, junto con figuras como la concejal Erika Johana Passos, ha exigido celeridad y eficacia en las actuaciones judiciales, pidiendo que el caso no termine en la impunidad. Paralelamente se han realizado manifestaciones y actividades que buscan justicia y visibilizan la violencia de género en la región. Según reportes relacionados, situaciones similares se han presentado recientemente en el Tolima, donde la muerte de Alba Rocío Pérez en Ibagué y la de Yuly Yaneth Avilés Cornelia en Bogotá, ambas bajo investigación por presunta violencia de pareja, han acentuado la alarma social. Los relatos de familiares sobre antecedentes de maltrato y la búsqueda previa de refugio por parte de las víctimas muestran patrones que las autoridades deberán analizar para establecer responsabilidades y evitar que estos hechos se sigan repitiendo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el contexto del asesinato de Gerley Giovanna Joya en Puerto Wilches?

El asesinato de Gerley Giovanna Joya ocurrió cuando ella se dirigía a su trabajo en Puerto Wilches, tras haber terminado su relación sentimental y buscar refugio en la casa de su padre. Antes del crimen, expresó en un mensaje de WhatsApp su temor por amenazas de su expareja, contexto que actualmente es investigado por las autoridades, de acuerdo con la información proporcionada en el artículo.

¿Qué acciones han tomado las autoridades y la comunidad tras los feminicidios señalados?

Las autoridades, como la Policía y la Alcaldía de Puerto Wilches, han ofrecido recompensas e iniciado la búsqueda del presunto responsable, mientras figuras como la concejal Erika Johana Passos han pedido actuaciones judiciales rápidas. La comunidad ha realizado manifestaciones y actividades para exigir justicia y que los casos no queden en la impunidad, según señala la información publicada en el artículo.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.