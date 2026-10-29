Por: El Espectador

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El feminicidio de María Hernández Morales en la cárcel La Modelo de Bogotá expone graves fallas en los controles de seguridad durante visitas íntimas en centros penitenciarios. Hernández, oriunda de San Zenón, Magdalena y madre de tres niños, murió a manos de su pareja sentimental, William Rafael Martínez Alvarino, durante una visita conyugal. Según el reporte, el crimen ocurrió el sábado 22 de agosto. María ingresó a la prisión hacia las 10:00 a. m. y, dos horas después, el interno avisó al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que la había asesinado. Los funcionarios procedieron a aislarlo y dieron aviso a la Policía y la Fiscalía, quienes realizaron los procedimientos de ley y la recolección de evidencias.

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De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, María falleció por estrangulamiento y sofocación. La fiscal encargada del caso detalló que también presentó múltiples lesiones traumáticas, lo que le causó intenso dolor y sufrimiento. Martínez, el agresor de 45 años, estaba en La Modelo desde 2018, cumpliendo una condena de 21 años y cuatro meses por intento de feminicidio contra la misma víctima, después de un ataque en 2015 en el que utilizó un arma blanca y le propinó más de 20 heridas en distintas partes del cuerpo. Según El Tiempo, tras ese ataque, María recibió una orden judicial de protección y fue trasladada a una casa refugio. Las secuelas físicas y psicológicas evidenciaron el ciclo de violencia que sufría.

El expediente judicial, citado en medios como El Tiempo, describe que, en los últimos dos años, Martínez ejerció conductas de control, vigilancia y hostigamiento constante hacia María, incluyendo demandas de videollamadas nocturnas y revisión de sus contactos. Además, la humillaba, la insultaba y la amenazaba.

La muerte de María dentro de la prisión llevó al Ministerio de Justicia a solicitar una revisión inmediata de las condiciones de seguridad para visitantes, exigiendo verificar si en el pabellón 13 existían dispositivos de emergencia, cómo se reaccionó ante la situación y qué funcionarios tenían la vigilancia. El Inpec, hasta el momento, no ha explicado el tiempo que la pareja permaneció sin supervisión ni el protocolo seguido tras el crimen.

Martínez aceptó cargos por feminicidio agravado y un juez le impuso nueva medida de aseguramiento carcelario. La Fiscalía informó que, entre enero y junio de 2026, se registraron 11 feminicidios en Bogotá y 809 valoraciones de Medicina Legal catalogadas como de riesgo extremo de feminicidio, lo que evidencia la gravedad del fenómeno. Las autoridades han publicado diversas líneas de ayuda para víctimas de violencias de género, como la Línea Púrpura Distrital, la Línea Nacional 155 y servicios presenciales como casas de justicia y de igualdad de oportunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el feminicidio en la cárcel La Modelo de Bogotá?

Según la información recabada por El Tiempo y la Fiscalía, María Hernández Morales fue asesinada por su pareja, quien ya purgaba condena por tentativa de feminicidio contra ella, durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo. El ataque se produjo en un pabellón regulado por Inpec y quedó al descubierto cuando el agresor avisó a los guardianes. El dictamen médico-legal indicó muerte por estrangulamiento, así como otras lesiones traumáticas.

¿Qué protocolos de seguridad existen para visitas conyugales en cárceles de Bogotá?

El artículo indica que, tras el crimen, el Ministerio de Justicia solicitó una revisión de los protocolos de seguridad para visitantes, incluyendo la existencia y funcionamiento de botones de pánico y la reacción del personal ante emergencias. Sin embargo, Inpec no ha detallado públicamente cómo se supervisan estas visitas ni el tiempo sin vigilancia, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles para prevenir hechos similares.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.