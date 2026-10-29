Por: Portal Bogotá

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Halloween en Bogotá es una fecha que invita a compartir en familia y participar en actividades recreativas, pero la celebración también implica prestar atención a la seguridad y el autocuidado. De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSCB), es fundamental que la ciudadanía adopte medidas preventivas, tanto para evitar intoxicaciones como para reducir el riesgo de accidentes y proteger el bienestar de niños y adultos durante estas festividades.

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Al hablar directamente de las recomendaciones, la CRCSCB subraya la importancia de revisar cuidadosamente los dulces que reciben los menores. Es vital asegurarse de que los empaques estén sellados, limpios y en buen estado, además de verificar las fechas de vencimiento. Si se encuentran golosinas con alteraciones, procedencia desconocida o ingredientes no apropiados en casos de alergias, deben desecharse de inmediato. También se indica que los niños no deben comer dulces mientras corren o juegan para prevenir el riesgo de atragantamiento, especialmente en los más pequeños.

Sobre las bebidas alcohólicas, la institución recomienda consumirlas con moderación y comprarlas únicamente en establecimientos confiables. Antes de ingerir cualquier bebida, se deben revisar los sellos, etiquetas y tapas, descartando aquellas que muestren señales de manipulación o cuya procedencia no sea clara. Además, insisten en que conducir o realizar actividades riesgosas bajo efectos del alcohol nunca es una opción segura.

En cuanto a los disfraces, la Cruz Roja Bogotá aconseja priorizar la comodidad y seguridad. Los atuendos deben permitir que los menores respiren, caminen y se muevan con libertad, evitando disfraces que obstruyan la visión o confundan los movimientos. Es fundamental no usar accesorios puntiagudos, materiales inflamables ni objetos que puedan causar lesiones. Si se opta por maquillaje artístico, se sugieren productos autorizados y probarlos en una pequeña área de la piel antes de aplicarlos.

Otra recomendación esencial es la supervisión constante de los niños. Durante los recorridos para pedir dulces o en actividades en lugares públicos, siempre deben estar acompañados por un adulto responsable. Las familias pueden acordar puntos de encuentro y asegurarse de que los menores conozcan información de contacto, facilitando así su ubicación en caso de extravío. Igualmente, en fiestas y aglomeraciones, se insta a identificar salidas de emergencia, seguir instrucciones de los organizadores y evitar empujones. Estar alerta a síntomas como mareo, dificultad para respirar o desmayo y buscar asistencia inmediata también resulta prioritario.

Finalmente, la Cruz Roja Bogotá reiteró que la prevención y el cuidado colectivo permiten disfrutar de Halloween sin contratiempos. Planear recorridos, mantener la comunicación y adoptar medidas sencillas contribuyen al bienestar de todos durante estas celebraciones, de acuerdo con la institución.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de la Cruz Roja para celebrar Halloween en Bogotá?

La Cruz Roja Bogotá sugiere revisar el estado y procedencia de los dulces, evitar golosinas mientras los niños corren, consumir bebidas alcohólicas moderadamente y solo en sitios seguros, optar por disfraces cómodos y seguros, y mantener la supervisión de menores en todo momento. También recomienda identificar salidas de emergencia y solicitar ayuda ante cualquier síntoma de malestar.

¿Por qué es importante revisar los disfraces y dulces durante Halloween según la Cruz Roja?

Revisar disfraces y dulces es esencial para evitar situaciones que pongan en riesgo a los niños, como intoxicaciones, alergias o accidentes. Los empaques deben estar en buen estado y los disfraces deben permitir movimiento y visibilidad adecuados, según las recomendaciones de la Cruz Roja Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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