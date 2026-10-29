Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recibió recientemente la acreditación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el campo de la metrología básica. Este logro incluye el reconocimiento en la verificación y validación de los métodos empleados para llevar a cabo mediciones físicas y ambientales, una certificación que impacta directamente la calidad de los datos recopilados para el funcionamiento y desarrollo de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad, según información oficial de la EAAB.

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De acuerdo con declaraciones de Natasha Avendaño García, gerente de la EAAB, este proceso es el resultado del alto compromiso de los profesionales de la empresa y de un trabajo articulado entre diversas áreas. Avendaño destacó que esta acreditación robustece las capacidades técnicas de la entidad, soportando principios como la calidad, la mejora continua y la gestión eficiente del recurso hídrico. También resaltó que la validación de los métodos de medición física aplicados en caudales, tanques, embalses y canales es fundamental para la toma de decisiones estratégicas.

El reconocimiento por parte del IDEAM otorga validez jurídica, técnica y oficial a los sistemas de medición de la EAAB, lo que permite consolidar información precisa y fiable, esencial para las labores de planeación, operación y desarrollo de los sistemas hídricos en Bogotá y en los municipios que atiende la empresa. Esta acreditación llega tras un proceso en el que el equipo de Hidrología de la EAAB fue capacitado por el Instituto Nacional de Metrología, mediante seis cursos enfocados en metrología básica, medición de caudales y la aplicación de normas técnicas.

El rol del equipo de Hidrología es central, ya que realiza un monitoreo constante de caudales y una estricta recopilación de información hidrometeorológica. Estos datos soportan las tareas de operación y desarrollo de las redes de agua y alcantarillado en la capital. Adicionalmente, en los últimos tres años, la EAAB ha dado pasos significativos en la modernización de sus estaciones hidrometeorológicas, lo que permite obtener información climática en tiempo real. Este avance tecnológico es vital para manejar eventos de lluvias intensas, prevenir inundaciones y diseñar sistemas de drenaje adecuados para la ciudad, como se describe en los reportes institucionales de la EAAB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la acreditación del IDEAM en metrología para la EAAB?

La acreditación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) garantiza que los métodos de medición empleados por la EAAB cumplen estándares reconocidos y validados oficial y técnicamente. Esto permite que la información sobre caudales, tanques, embalses y canales sea confiable para soportar decisiones en la gestión, planeación y desarrollo de los sistemas de acueducto y alcantarillado en Bogotá y municipios atendidos.

¿Qué es la metrología básica aplicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá?

La metrología básica se refiere al estudio y aplicación de métodos y normas para la medición precisa de variables físicas, como caudales y parámetros ambientales. En la EAAB, esta disciplina es utilizada para asegurar la calidad de los datos recogidos, mediante capacitaciones especializadas y el uso de tecnología moderna en sus estaciones hidrometeorológicas, lo que permite gestionar de manera eficiente los recursos hídricos y responder adecuadamente a fenómenos climáticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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