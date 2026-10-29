Por: Portal Bogotá

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En el marco de las celebraciones de Halloween en Bogotá durante el año 2026, la movilidad y la seguridad en la ciudad adquieren un papel relevante. Para quienes salen a disfrutar de la rumba en sectores como Modelia en Fontibón, Distrito Diverso en Chapinero y la Zona T también en Chapinero, el Distrito ha implementado ‘Zonas Seguras’ de rumba. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, estas áreas permiten que los ciudadanos accedan a servicios de transporte seguro, verificado y acompañado por autoridades después de visitar establecimientos nocturnos.

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Con el objetivo de prevenir delitos y proteger a quienes transitan durante la noche, los denominados Gestores del Orden y Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), junto con la Policía de Bogotá y la Policía de Tránsito de Bogotá, más el apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), custodian estos puntos clave. Estas entidades aseguran orientación, seguimiento y acompañamiento, particularmente en los recorridos hasta las zonas designadas para el abordaje de taxis. Previo a la prestación del servicio, se realiza la verificación de antecedentes, brindando mayor confianza y tranquilidad a la ciudadanía.

En cuanto al transporte individual, la Secretaría Distrital de Movilidad avanza en la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC). De acuerdo con esta entidad, próximamente los usuarios de taxi podrán beneficiarse de nuevas funcionalidades a través de la tarjeta de control instalada en la parte posterior de la silla del copiloto. Esta tarjeta contará con un número de identificación único y un código QR, que los pasajeros podrán escanear con sus teléfonos celulares. Así, tendrán fácil acceso a información oficial sobre el vehículo, el conductor y la empresa, podrán consultar datos básicos y oficiales del servicio y verificar rápidamente la legalidad y seguridad del viaje que están tomando.

Otras funciones destacadas incluyen una calculadora para estimar la tarifa del trayecto en función de las unidades registradas, tarifas vigentes y recargos aplicables. Además, los usuarios podrán calificar el servicio a través de un sistema de cinco estrellas, tomando en cuenta diversos factores relacionados con su experiencia de viaje. Finalmente, la herramienta permitirá acceder a indicadores sobre la percepción y valoración que los usuarios otorgan al transporte en taxi en Bogotá. Toda esta información busca fortalecer la confianza y el control en la prestación del servicio, especialmente en épocas de alta movilización nocturna como Halloween.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las ‘Zonas Seguras’ de rumba en Bogotá y cómo funcionan durante Halloween?

Las ‘Zonas Seguras’ de rumba en Bogotá son espacios designados por el Distrito donde los ciudadanos pueden encontrar transporte seguro y acompañamiento de las autoridades después de visitar establecimientos nocturnos. Durante Halloween, estos puntos cuentan con la presencia de Gestores del Orden, Gestores de Convivencia, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía y la Secretaría Distrital de Movilidad, quienes orientan y acompañan a los asistentes hasta las áreas de taxis, realizando también la verificación de antecedentes para reforzar la seguridad de los usuarios.

¿Cómo funciona el código QR en la tarjeta de control de los taxis en Bogotá?

El código QR en la tarjeta de control de los taxis en Bogotá permite a los usuarios escanearlo con su celular para acceder a información oficial del vehículo, conductor y empresa, verificar la legalidad del servicio, calcular tarifas estimadas del recorrido y calificar la experiencia. Esta funcionalidad, impulsada por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), busca mejorar la seguridad y transparencia del servicio de taxi en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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