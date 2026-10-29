Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de ‘Tardeando el Centro’, una iniciativa cultural emblemática impulsada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), bajo la coordinación de la Administración Distrital. Este evento, que llega a su vigesimoséptima versión, seduce a la ciudadanía con una variada agenda diseñada para conmemorar el Día de las Niñas y los Niños, este viernes 30 de octubre de 2026. De acuerdo con la información oficial difundida por la FUGA, la jornada rescata la memoria y los relatos urbanos centenarios del corazón histórico y la zona internacional de la ciudad, fomentando un ambiente donde el arte se convierte en protagonista.

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La programación destaca como punto de partida el espectáculo de danza ‘El color de nuestras voces’, una puesta en escena de la compañía Corporeus Danza, reconocida por su Premio de Circulación de Artes Vivas del Portafolio Distrital de Estímulos. Esta función, celebrada en El Muelle de la FUGA, explora a través de la danza, el teatro y el canto los símbolos e historias que construyen la identidad nacional, abordando la pluralidad étnica y cultural que caracteriza a Colombia.

Bajo el impulso de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), espacios independientes y alternativos del centro histórico habilitan un circuito cultural gratuito. Entre las propuestas, destacan presentaciones musicales como la de ‘Marimbea’, espectáculos de clown en ‘A Seis Manos’, propuestas de danza contemporánea de ‘Kawsay Danza’, conciertos, funciones de magia, títeres y hasta shows de stand-up e ilusionismo en distintos escenarios, según la programación entregada por FUGA. El recorrido se amplía con el Tour de Fantasmas, guiado por un experto local y enfocado en leyendas y mitos de las casonas de La Candelaria, una oferta que enfatiza el valor histórico y misterioso de la ciudad.

La agenda integra además jornadas literarias en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, talleres de maquillaje artístico en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) y una noche de experimentación electrónica en el Planetario de Bogotá, con la participación de artistas nacionales e internacionales. Según la información oficial, todas las actividades tienen como objetivo abrir los equipamientos culturales del centro histórico a públicos diversos, ofreciendo experiencias innovadoras de apropiación, encuentro y disfrute de la vida urbana.

‘Tardeando el Centro’ se posiciona así como una de las estrategias más sólidas de dinamización cultural en Bogotá, articulando esfuerzos institucionales y de colectivos artísticos para ampliar el acceso a la cultura, promover la seguridad y fortalecer el sentido de pertenencia en la capital.

¿Qué actividades se realizan durante ‘Tardeando el Centro’ en Bogotá?

Durante ‘Tardeando el Centro’, los asistentes pueden disfrutar de una amplia oferta cultural que incluye espectáculos de danza, conciertos musicales, recorridos temáticos como el Tour de Fantasmas, talleres de maquillaje, jornadas literarias, funciones de clown, magia y shows multidisciplinarios en diferentes espacios culturales, de acuerdo con la información proporcionada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

¿Cuál es el papel de la FUGA en la organización de ‘Tardeando el Centro’?

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) encabeza la organización, articulando instituciones públicas y escenarios independientes, y promoviendo la apropiación de equipamientos culturales del centro histórico. Según la FUGA, su rol va desde coordinar espectáculos y facilitar el acceso gratuito hasta fomentar la participación ciudadana y el encuentro alrededor del arte y el patrimonio local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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