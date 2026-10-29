Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han implementado el programa Experta +50, una iniciativa que ofrece cursos gratuitos y certificables en competencias laborales, tecnología e inglés. Según información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá y la SDDE, el objetivo de este proyecto es impulsar el desarrollo profesional y personal de personas mayores de 50 años, facilitando su acceso a nuevas habilidades requeridas en el mercado laboral actual.

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De acuerdo con la secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, el programa Talento +50 busca que las personas puedan “fortalecer sus capacidades, actualicen sus conocimientos y se preparen para los retos del mercado laboral”. Los cursos abarcan áreas como tecnología, inteligencia artificial, herramientas digitales e inglés, permitiendo así que la experiencia previa de los participantes se complemente con nuevas competencias.

La propuesta educativa se divide en tres líneas principales. La primera, Experta +50, incluye cursos ofrecidos por la Universidad del Rosario y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estos se enfocan en la búsqueda de empleo, bienestar personal, confianza, herramientas digitales, sostenibilidad ambiental y conocimientos financieros. La Universidad del Rosario propone cinco rutas de aprendizaje orientadas a mejorar el perfil laboral y la productividad, mientras que la Universidad Distrital brinda formación en alfabetización digital, lo que ayuda a quienes requieren manejar conceptos básicos relacionados con el entorno digital.

La segunda línea, Experta Tech, permite a los participantes formarse en tecnología e innovación gracias a la alianza con empresas líderes como IBM, Oracle y Amazon Web Services (AWS), además de la Universidad Distrital. Entre las temáticas disponibles se hallan fundamentos digitales, inteligencia artificial, desarrollo web, liderazgo en la nube, seguridad cibernética, y aprendizaje automático, junto con habilidades para el trabajo colaborativo y la búsqueda de información en internet.

Por último, YES Bogotá, la tercera línea de la oferta, es una alternativa para quienes desean aprender inglés desde cero, con cursos certificados en los niveles A1 y A2, en colaboración con el SENA. Esta opción se orienta a quienes buscan mejorar sus competencias lingüísticas para acceder a mejores oportunidades profesionales.

Los interesados todavía pueden inscribirse en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, conforme a lo anunciado en los portales oficiales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cursos gratuitos para mayores de 50 años ofrece la estrategia Experta +50 en Bogotá?

La estrategia Experta +50, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, pone a disposición cursos gratuitos y certificables en competencias laborales, tecnología e inglés. Entre las opciones se encuentran rutas de aprendizaje en habilidades para empleabilidad, herramientas digitales, sostenibilidad ambiental, conocimientos financieros, formación tecnológica en inteligencia artificial y seguridad cibernética, así como cursos de inglés en niveles básicos.

¿Cómo pueden los interesados inscribirse a los cursos del programa Experta +50?

Las personas interesadas en participar en la estrategia Experta +50 pueden consultar la oferta y completar su inscripción directamente en el portal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, según las indicaciones oficiales. Allí encontrarán la información detallada sobre las líneas de formación, requisitos y pasos necesarios para acceder a los cursos gratuitos y certificables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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