Por: El Espectador

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), presentó dos convocatorias internacionales enfocadas en brindar oportunidades laborales a profesionales colombianos del sector salud en España. De acuerdo con información del SENA, estas ofertas se coordinan en alianza con Hospiten, un prestigioso grupo empresarial español, y contemplan un total de 120 vacantes: 20 dirigidas a médicos de urgencias y 100 destinadas a profesionales de enfermería.

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La directora de Empleo y Trabajo del SENA, Ana María Yepes, manifestó que, desde la Agencia Pública de Empleo, se busca conectar el talento nacional con opciones que abran nuevos caminos profesionales en escenarios fuera del país. Esta iniciativa permite que médicos y enfermeros colombianos accedan a plazas laborales con condiciones formales y beneficios integrales en el exterior, una opción que cobra relevancia en la actual coyuntura laboral.

De acuerdo con los requisitos publicados, los médicos aspirantes deben tener un título en Medicina avalado por el Ministerio de Educación de España y, adicionalmente, al menos dos años de experiencia en servicios de urgencias hospitalarias de instituciones de tercer y cuarto nivel. Para los profesionales en enfermería también se exige la homologación de su título en España y mínimo un año de experiencia en el cargo.

En relación con los salarios, el SENA informó que, para médicos de urgencias, se ofrece un ingreso de EUR 46.308 brutos anuales, equivalente a poco más de 161 millones de pesos colombianos, o unos 12 millones mensuales. Los profesionales en enfermería, por su parte, percibirán EUR 26.000 brutos al año, lo que representa cerca de 91 millones de pesos anuales, o unos 8 millones mensuales.

Las vacantes cuentan con contratación indefinida, afiliación a la Seguridad Social de España, 30 días de vacaciones y gestión del permiso de residencia—incluyendo la posibilidad de tramitarlo para familiares. Además, bajo ciertas condiciones, la empresa podría apoyar con los pasajes y el alojamiento durante el primer mes si existe el compromiso de permanecer mínimo dos años en el cargo.

Las plazas se desarrollarán en ciudades y regiones como las Islas Canarias, Estepona y Madrid. Los turnos serán rotativos de mañana, tarde o noche. Los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida en la plataforma de la APE del SENA, cumplir todos los requisitos y postularse a la vacante. El proceso permanecerá abierto hasta completar las plazas solicitadas, con plazo límite previsto antes del 3 de diciembre, según detalló el SENA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para colombianos que quieren trabajar en salud en España con el SENA?

Para postularse es indispensable contar con el título profesional en medicina o enfermería homologado por el Ministerio de Educación de España, tener experiencia laboral comprobada de al menos dos años en urgencias hospitalarias para médicos y un año para enfermeros, además de un pasaporte vigente o en trámite. Todos los detalles se encuentran en la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA.

¿Qué salario y beneficios ofrecen las vacantes internacionales del SENA en España?

Según la convocatoria, los médicos de urgencias recibirán un salario bruto anual de 46.308 euros, mientras que los enfermeros tendrán un pago de 26.000 euros anuales. Ambos perfiles accederán a contratación indefinida, afiliación a la Seguridad Social española, 30 días de vacaciones y apoyo en la gestión de permiso de residencia para ellos y sus familiares, con posibilidad de recibir ayuda en pasajes y alojamiento bajo ciertas condiciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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