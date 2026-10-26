Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación solicitó la realización de una audiencia de imputación de cargos dirigida a Hollman Morris, quien anteriormente ocupó el cargo de director en el Sistema de Medios Públicos RTVC. Esta imputación responde a la investigación por el presunto delito de acto sexual violento bajo circunstancia de agravación punitiva, como detalla la información que se conoce hasta el momento. La diligencia, de acuerdo con informes de medios nacionales, fue programada por la autoridad judicial para el 17 de noviembre de 2026.

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Según lo explicado por la Fiscalía General de la Nación, el caso está relacionado con una denuncia que refiere hechos ocurridos en diciembre de 2011. En ese entonces, Hollman Morris se encontraba fuera del país, específicamente en la ciudad de Madrid, España. Después de varias actuaciones procesales previas, la investigación vuelve a ser relevante para la agenda judicial del país gracias a las acciones recientes adelantadas por el ente acusador.

El órgano investigador comunicó a la opinión pública que cuenta con elementos materiales probatorios, los cuales le permiten continuar con el proceso hasta la formulación de la imputación. Esta diligencia judicial es el mecanismo formal mediante el cual se notifican los cargos a una persona investigada y se explica de manera precisa el sustento jurídico sobre el que se fundamenta la acusación.

No obstante, la Fiscalía enfatizó que la existencia de la audiencia de imputación no constituye un fallo condenatorio ni significa la determinación automática de la responsabilidad penal del implicado. El proceso judicial está regulado por garantías que protegen los derechos de los investigados, entre ellos, la presunción de inocencia hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo de la justicia sobre los hechos investigados y las pruebas recaudadas.

La acusación anunciada contra el exdirector de RTVC es ilustrativa de cómo las denuncias de violencia sexual siguen desatando discusión sobre los mecanismos institucionales de atención a las víctimas y el acceso a la justicia. De momento, el caso permanece en manos del sistema judicial, encargado de decidir los pasos siguientes de acuerdo con lo que dictan las normas procesales y el material probatorio conocido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará la audiencia de imputación contra Hollman Morris?

La audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris quedó programada para el 17 de noviembre de 2026, según informaron medios nacionales. En esta diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente la acusación por el presunto delito que se investiga.

¿Qué implica la imputación de cargos en un proceso judicial?

La imputación de cargos es un acto procesal mediante el cual se comunica a una persona investigada sobre las circunstancias y hechos jurídicos por los que se le atribuye una presunta conducta delictiva, pero no implica una condena ni determina su responsabilidad penal. El proceso continúa bajo la garantía de la presunción de inocencia y debe resolverse dentro del marco legal correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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