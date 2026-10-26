Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tragedia que enluta al municipio de Ataco, en el sur del Tolima, ha despertado un profundo sentimiento de consternación entre sus habitantes tras conocerse la muerte de Laura Ximena Quintero Soto, de apenas 16 años, y de su primo Arquímedes Perdomo González, de 25 años. Ambos fueron hallados sin vida en la madrugada del domingo 25 de octubre en una zona rural, y de acuerdo con los reportes oficiales, presentaban heridas causadas por arma de fuego. La gravedad de la situación se agrava no solo por el asesinato de dos personas jóvenes, sino también por la desaparición de cinco ciudadanos, según un comunicado emitido por la Alcaldía de Ataco.

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La muerte de Laura Ximena, una adolescente que acababa de culminar su etapa académica, ha generado un sentimiento de rechazo entre la comunidad, que sigue afectada por los recientes episodios de violencia. La Administración Municipal confirmó la identidad tanto de Laura como de Arquímedes e informó que los cuerpos fueron trasladados a la Fiscalía Seccional Chaparral, donde se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes. El hallazgo de un escrito cerca de las víctimas, en el que se les acusaba de supuesta colaboración con la Segunda Marquetalia, ha incrementado las dudas y la angustia; sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido públicamente quién dejó el mensaje ni la relación concreta de esta acusación con los asesinatos.

La Alcaldía de Ataco, tras los hechos, convocó de inmediato a un consejo de seguridad con la participación de entidades como la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima. El propósito principal de este encuentro fue analizar los hechos violentos y organizar acciones conjuntas en respuesta a la crisis vivida por la población rural del municipio. Además, la Alcaldía explicó que se activaron labores inmediatas de búsqueda para localizar a las personas reportadas como desaparecidas, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

La Administración Municipal manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y recalcó el compromiso de mantener la cooperación con las autoridades para apoyar el esclarecimiento de lo sucedido. A medida que avanzan las investigaciones, la comunidad de Ataco permanece en la incertidumbre, aguardando respuestas sobre la autoría y el motivo del crimen, así como el paradero de los desaparecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el crimen en Ataco, Tolima?

Hasta ahora, la información oficial, citada por la Alcaldía de Ataco, señala que cerca de los cuerpos se halló un escrito que asociaba a las víctimas con la Segunda Marquetalia, pero no se ha determinado públicamente la autoría ni la relación directa entre ese mensaje y los asesinatos. Las investigaciones avanzan bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, pero no se han confirmado hipótesis concretas sobre los posibles responsables o móviles.

¿Cómo respondieron las autoridades de Ataco ante la desaparición de cinco personas?

En respuesta a la desaparición de cinco ciudadanos paralela al doble homicidio, la Alcaldía de Ataco informó que activó de inmediato un plan de búsqueda con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. La comunidad espera resultados de estas acciones mientras continúa la preocupación sobre la seguridad en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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