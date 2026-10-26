Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un supuesto plan para atentar contra Hernán Penagos, actual registrador nacional de Colombia, despertó preocupación en el Gobierno el lunes 26 de octubre de 2026. De acuerdo con medios nacionales, la alerta fue provocada por información proveniente de una cárcel, la cual fue trasladada a las autoridades competentes para analizar y verificar el nivel de riesgo contra este funcionario.

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De acuerdo con los reportes, Iván Cancino, ministro de Justicia, habría sido uno de los primeros en recibir la información sobre el posible atentado y, frente a eso, notificó a otras entidades clave como la Fiscalía General de la Nación. Según las fuentes citadas, la advertencia fue hecha por un recluso, quien señaló una posible amenaza contra Penagos y pidió que se fortaleciera su seguridad.

En medio de esta coyuntura, los detalles del presunto plan permanecen reservados: hasta el momento, no se ha divulgado información que permita identificar a los posibles implicados ni tampoco se conoce la magnitud del riesgo. Sin embargo, se estaría estudiando un refuerzo en el esquema de protección del registrador nacional, como medida preventiva y en respuesta a la advertencia hecha desde el centro penitenciario. Los reportes al respecto provienen directamente de medios reconocidos y reflejan la preocupación existente entorno a la situación.

La reciente amenaza no es un hecho aislado para Penagos. En agosto, la Defensoría del Pueblo ya había manifestado su rechazo ante mensajes intimidatorios dirigidos a él, a servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las instalaciones de esa entidad. En esa oportunidad, la Defensoría pidió averiguar el origen de esas intimidaciones y revisar las condiciones de seguridad de los funcionarios involucrados, sin que hasta ahora se hicieran públicos los resultados de esas investigaciones.

Estas alertas de seguridad se dan justamente cuando la Registraduría enfrenta cuestionamientos y controversias relacionados con el sistema electoral colombiano, situación que ha aumentado la atención sobre las condiciones de seguridad de sus directivos y trabajadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante reforzar la seguridad de Hernán Penagos en el contexto actual?

Reforzar la seguridad de Hernán Penagos se considera relevante porque no es la primera vez que él y la Registraduría Nacional se ven enfrentados a amenazas directas. De acuerdo con reportes periodísticos, episodios anteriores y la coyuntura actual de controversias sobre el sistema electoral colombiano han puesto bajo la lupa a los directivos de la entidad, incrementando el nivel de riesgo y la necesidad de protección.

¿Qué papel tuvo la Defensoría del Pueblo frente a las amenazas recientes contra la Registraduría Nacional?

La Defensoría del Pueblo intervino en agosto rechazando los mensajes amenazantes enviados tanto a Hernán Penagos como a otros funcionarios y a las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según la información de medios nacionales, la entidad solicitó que se investigara el origen de estas intimidaciones y se revisaran las medidas de seguridad de las personas impactadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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