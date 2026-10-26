Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, salió nuevamente a defender su gestión frente al controvertido puente de la calle 60, una obra pública que ha permanecido sin ejecutar y que es motivo de inquietud entre los ciudadanos de la capital del Tolima. En una reciente publicación de su espacio digital denominado "Andrés responde", el exmandatario explicó su versión sobre el manejo del proyecto, detallando los procedimientos y decisiones adoptadas antes del final de su administración. Según Hurtado, dejó listos los estudios y diseños del puente, así como el contrato de la obra y el dinero dispuesto para la ejecución, información basada en sus declaraciones recogidas por El Nuevo Día.

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Una de las claves en su defensa se centra en los recursos económicos del proyecto. El exalcalde indicó que estos fondos se administraron a través de una fiducia, una figura financiera que permite custodiar y manejar el dinero de forma segura, y que, de acuerdo con él, todo ese capital terminó reintegrado al municipio una vez concluyó su periodo como alcalde. “Yo respondo por lo primero. Ahí están los recursos. Por lo segundo, también merece que la actual administración le explique a los ibaguereños qué pasó con esa obra”, expresó Hurtado en su video, remarcando la importancia de la transparencia en las fases posteriores de su mandato.

No obstante, Hurtado también señaló que la demora en el inicio de los trabajos se debió a pendientes administrativos que involucraban a organismos como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Cortolima, entidades encargadas de autorizar intervenciones en zonas con intereses ambientales y patrimoniales. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, este es uno de los principales argumentos del exfuncionario para explicar la falta de avances en la construcción del puente, aunque el asunto ha escalado hasta derivar en un proceso judicial.

Según el mismo medio, a comienzos de octubre de 2026 la Fiscalía General de la Nación presentó cargos en contra de Hurtado y otras siete personas por supuestas irregularidades relacionadas con el contrato de interventoría, figura encargada de vigilar la correcta ejecución de la obra. Ninguno de los implicados aceptó los cargos y ahora corresponde a la justicia determinar las responsabilidades. Mientras tanto, la controversia persiste, pues las explicaciones hasta ahora ofrecidas no permiten esclarecer por completo el estado financiero y contractual del proyecto. El exalcalde sostiene que la iniciativa buscaba mejorar la movilidad de una cantidad significativa de habitantes en Ibagué, pero la administración actual y otros entes responsables no han presentado una versión concluyente sobre el destino de esta obra pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el puente de la calle 60 en Ibagué sigue sin ejecutarse?

El proyecto del puente de la calle 60 sigue sin ejecutarse debido, según el exalcalde Hurtado, a trámites pendientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Cortolima, lo que impidió el inicio de las obras a pesar de existir estudios, diseños y recursos asignados. Además, la controversia aumentó por el proceso judicial sobre irregularidades en el contrato de interventoría, lo que ha dejado el futuro de la obra sin una explicación oficial por parte de la administración actual.

¿Qué es una fiducia y cómo se utilizó en el caso del puente de la calle 60 en Ibagué?

Una fiducia es un mecanismo financiero en el que un tercero administra fondos para proteger y garantizar su uso adecuado. En el caso del puente de la calle 60, según lo explicado por Andrés Hurtado, los recursos destinados a la obra se manejaron por medio de una fiducia, asegurando la custodia y, posteriormente, la devolución de estos recursos al municipio ante la falta de avance del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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