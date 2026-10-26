Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos que habrían ocurrido durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de las denuncias de Deicy Jiménez acerca de los llamados “sexo contratos”. Estas denuncias se conocieron a través de una entrevista publicada por SEMANA el 26 de octubre de 2026, donde Jiménez aseguró que le habrían ofrecido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales con Gustavo Petro, quien era presidente en ese momento. Cabe precisar que, de acuerdo con SEMANA, estas son afirmaciones que deben ser corroboradas por las autoridades y aún no constituyen pruebas legales ni cargos formales.

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Ante la gravedad de las afirmaciones y buscando determinar la veracidad de lo narrado por la denunciante, la Fiscalía citó a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El objetivo de la citación, según informó el organismo en declaraciones recogidas por SEMANA, es que ambas exfuncionarias aporten información relevante sobre lo que pudieran conocer respecto a los hechos y los supuestos contratos irregulares relacionados con las mencionadas denuncias. De esta manera la entidad busca recopilar elementos que permitan esclarecer si existieron o no irregularidades en el proceso de contratación de mujeres dentro del Dapre y otras entidades públicas durante la anterior administración.

Es relevante señalar que la diligencia de entrevista que deben cumplir Sarabia y Rodríguez ante la Fiscalía no representa, por sí misma, una imputación o declaración de responsabilidad contra ellas. Más bien, se trata de un procedimiento dirigido a buscar elementos de juicio en el marco de la investigación sobre posibles delitos en la gestión pública. La investigación fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien cuenta con el respaldo de un equipo especializado para el abordaje de estos hechos, según la información publicada por SEMANA.

La Fiscalía, de acuerdo con su pronunciamiento oficial, ha manifestado que la competencia para investigar la eventual responsabilidad de Gustavo Petro depende de los cargos que ocupó en distintas etapas. Si los hechos investigados se relacionan con su rol como senador, el órgano competente sería la Corte Suprema de Justicia; mientras que si los hechos están vinculados a su gestión como presidente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sería la entidad encargada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los “sexo contratos” en el caso de Gustavo Petro según SEMANA?

Los “sexo contratos”, denominados así por la denunciante Deicy Jiménez y reseñados por SEMANA, hacen referencia a la supuesta entrega de contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales con el entonces presidente Gustavo Petro. La Fiscalía investiga si existieron realmente estas prácticas y busca establecer si hubo irregularidades en la contratación de mujeres dentro del Dapre y otras entidades públicas bajo la administración de Petro.

¿Por qué la Fiscalía citó a Laura Sarabia y Angie Rodríguez por los “sexo contratos”?

Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes estuvieron al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fueron citadas por la Fiscalía para que entreguen información que pudieran tener sobre las denuncias de los “sexo contratos” y posibles contratos irregulares. La diligencia es con el propósito de recolectar datos y esclarecer los hechos, pero no implica una acusación directa contra ellas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.