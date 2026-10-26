Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá anunció que, como parte de su estrategia para acercar los servicios tributarios a los ciudadanos, realizará jornadas de atención móvil en distintas localidades de la ciudad entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 2026. Según información publicada en el portal oficial de la entidad, estas acciones hacen parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso de los contribuyentes a trámites y servicios presenciales relacionados con impuestos distritales.

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Durante la semana establecida, los habitantes de Bogotá podrán acercarse a diferentes puntos habilitados para recibir asesoría personalizada sobre sus obligaciones tributarias. Las jornadas, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, están programadas principalmente en la localidad de Bosa durante los cinco días, desde las 8:00 a. m. Además, el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, también habrá atención en la localidad de Barrios Unidos. La entidad enfatiza la importancia de revisar previamente la programación oficial, disponible en su sitio web, para confirmar direcciones exactas y condiciones específicas en cada punto.

En estos espacios se ofrecerán varios servicios pensados para resolver las inquietudes de los contribuyentes. Según la entidad, los asistentes podrán recibir recibos de pago y estados de cuenta que les permitan conocer con exactitud sus obligaciones; también recibirán orientación sobre los impuestos distritales, información y asesoría sobre acuerdos y facilidades de pago, y ayuda para el uso de la Oficina Virtual de Hacienda. Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de generar el Registro de Información Tributaria (RIT), un trámite necesario para quienes realizan actividades gravadas en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Hacienda señala que estas jornadas móviles son parte de las acciones de atención presencial, con la finalidad de hacer más sencillo y eficiente el cumplimiento de las responsabilidades tributarias en Bogotá. Se recomienda a los ciudadanos consultar siempre la información oficial antes de asistir a los puntos móviles, para asegurarse de tener toda la información necesaria al momento de realizar cualquier trámite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde habrá jornadas móviles de Hacienda en Bogotá para trámites de impuestos distritales?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, las jornadas móviles de atención estarán disponibles entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 2026. Durante ese periodo, los puntos habilitados funcionarán principalmente en la localidad de Bosa y, los últimos dos días, en Barrios Unidos. Se recomienda consultar la programación oficial en la página web de la entidad para confirmar direcciones y horarios específicos antes de acudir.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de Hacienda en sus jornadas de atención móvil?

Durante las jornadas móviles, la Secretaría Distrital de Hacienda pone a disposición de los ciudadanos servicios como entrega de recibos de pago y estados de cuenta, orientación sobre impuestos distritales, asesoría en acuerdos y facilidades de pago, ayuda para usar la Oficina Virtual y generación del Registro de Información Tributaria (RIT). Estos servicios están pensados para facilitar los trámites tributarios de los contribuyentes en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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