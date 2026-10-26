Por: El Espectador

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El pasado miércoles 21 de octubre, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley de sometimiento promovido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Este proyecto, que consta de 27 artículos, continuará su trámite en las plenarias de ambas corporaciones, siendo un paso clave para la agenda legislativa del Ejecutivo. De acuerdo con información publicada por El Espectador, la votación se produjo el mismo día en que se confirmó la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, hecho conocido tan solo 45 minutos antes de la decisión legislativa.

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El trámite de esta iniciativa tiene gran relevancia dentro del contexto político actual. El senador Hernán Cadavid, miembro del partido Centro Democrático y uno de los ponentes, indicó que "se incorporaron elementos muy importantes desde todos los sectores", lo cual, según él, permitirá al país definir un rumbo en materia de seguridad, presencia territorial y orden público. En la misma línea, el representante a la Cámara Daniel Briceño, también del Centro Democrático, subrayó que la aprobación inicial marca el cierre de una política del anterior presidente Gustavo Petro, a la que consideró responsable del aumento de la ilegalidad. "Este proyecto es el fin de la ‘paz total’ de Petro", afirmó Briceño, destacando el nuevo enfoque que plantea la actual administración.

Ahora, el proyecto requiere avanzar en las plenarias antes del 4 de noviembre, ya que uno de sus componentes clave es la prórroga de la llamada ley de orden público. Por ello, el ministro de Justicia, Iván Cancino, procura agilizar su trámite y fortalecer los respaldos en el Congreso, de acuerdo con El Espectador. Además, el Consejo Superior de Política Criminal dio su respaldo con 14 votos a favor y uno en contra. Este organismo, que reúne a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del Interior y de Justicia, y representantes del Congreso, respalda la coordinación institucional en este tipo de decisiones.

El cambio de ministro y la falta de designación de Ordóñez en el cargo abren escenarios de incertidumbre para el gobierno de De la Espriella, que además busca impulsar otros proyectos, como la ley de ajuste fiscal y convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia. Sin embargo, el futuro de estas iniciativas y la agenda legislativa en general podría verse afectado por el reciente relevo en el gabinete.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la ley de sometimiento aprobada en las comisiones conjuntas del Congreso?

La ley de sometimiento es una iniciativa legislativa promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca establecer mecanismos para que actores ilegales se acojan al marco jurídico nacional. El proyecto, compuesto por 27 artículos, pretende reforzar la seguridad, la presencia estatal en el territorio y el orden público, según información de El Espectador. Su aprobación inicial en las comisiones implica un primer paso antes de ser debatido en las plenarias del Senado y la Cámara.

¿Cómo afecta la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior a la agenda legislativa del Gobierno?

La renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior ocurre en un momento clave para el Gobierno, justo antes de la aprobación del proyecto de ley de sometimiento. Este cambio genera retos adicionales para el Ejecutivo, que debe lograr nuevas alianzas y apoyos en el Congreso para sacar adelante, no solo esta ley, sino también otros proyectos prioritarios. Según El Espectador, el relevo en el gabinete podría influir en la dinámica y la viabilidad de la agenda legislativa actual.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.