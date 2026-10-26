Por: El Espectador

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En medio de la actual agitación política que vive Colombia, el Centro Democrático, bajo la inspiración de la idea del “jardín de la democracia” mencionada por el presidente Álvaro Uribe, continúa su labor diaria enfocado en el bienestar del país. Así lo han señalado las directivas del partido, al destacar el compromiso constante por fortalecer la política nacional y seguir sumando en favor de los colombianos. Desde el inicio de la más reciente dirección nacional, la agenda ha sido intensa, dedicando recursos y tiempo a las tareas definidas en la visión transmitida por Uribe: los partidos políticos deben ser actores proactivos y trabajadores permanentes por Colombia.

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Actualmente, la principal ocupación del Centro Democrático se centra en la preparación para el proceso electoral que tendrá lugar el próximo año. Este trabajo previo es clave, tanto para la estructura interna del partido como para su proyección nacional. De acuerdo con las declaraciones recogidas, el partido ha finalizado recientemente la fase de inscripción para celebrar sus convenciones municipales, programadas entre el 21 y el 25 de noviembre. En este proceso se logró la vinculación de algo más de 25.000 nuevos militantes. Estas personas, quienes se integran a los integrantes ya existentes, participarán activamente en la selección de precandidatos para diversos cargos de elección popular: concejos municipales, alcaldías y juntas administradoras locales.

La estrategia del partido, según la información proporcionada, consiste en reforzar la organización y fomentar la participación de las bases para afrontar de manera sólida y cohesiva las elecciones del año entrante. Se han referido a esta contienda como las elecciones de la consolidación política del Centro Democrático. Para el partido, el reto en el corto plazo radica en mantener la motivación de sus integrantes y la dinámica de trabajo, sustentando así su proyecto de liderazgo nacional a partir de la participación colectiva. Toda esta fase de organización y movilización se da en un contexto de fortalecimiento interno y proyección electoral, de acuerdo con la visión que busca imprimir el presidente Uribe en el accionar del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué está concentrado el Centro Democrático para las elecciones del próximo año?

El Centro Democrático actualmente está enfocado en organizarse internamente mediante la selección de nuevos militantes y la preparación de convenciones municipales. Esta labor tiene como objetivo principal escoger a los candidatos que participarán en los cargos de concejo, alcaldía y juntas administradoras locales, reforzando así su estructura con miras a las elecciones del año próximo.

¿Qué significa para el Centro Democrático la llamada “consolidación política” en las próximas elecciones?

La “consolidación política” a la que hace referencia el Centro Democrático implica fortalecer aún más su presencia y liderazgo a nivel local y nacional. Esto se busca lograr mediante la suma de nuevos militantes, la organización de sus bases y la selección transparente de sus candidatos para los diferentes cargos públicos, conforme a la visión estratégica promovida por las directivas del partido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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