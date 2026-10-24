Por: El Espectador

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Las tensiones en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares nacidos tras los acuerdos alcanzados en La Habana, han vuelto a ocupar el centro del debate público en Colombia. La controversia se avivó recientemente por las denuncias de la senadora María Clara Posada, del partido Centro Democrático, quien ha hecho públicas sospechas sobre presuntas faltas cometidas en ese tribunal transicional. De acuerdo con los reportes presentados en El Espectador, el episodio más reciente tomó fuerza cuando Iris Marín, defensora del Pueblo, expresó su preocupación y exhortó a rectificar lo que consideró ataques infundados hacia la magistrada Julieta Lemaitre de la JEP.

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Marín, citando pronunciamientos de Posada y del congresista Germán Rodríguez, advirtió que “se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las Farc” y añadió que el debate sobre la JEP “no puede hacerse mediante desinformación y ataques de género contra una magistrada en el ejercicio de la función judicial”. De acuerdo con el citado medio, este respaldo institucional a Lemaitre fue difundido por los canales oficiales de la JEP y recibió eco en sectores afines a la izquierda, actualmente en la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En respuesta, la senadora Posada rechazó la solicitud de rectificación hecha por la defensora Marín. Afirmó públicamente que no se retractará ni detendrá sus denuncias sobre “las presuntas irregularidades en la JEP”, y advirtió además que el respaldo conjunto entre la JEP y la Defensoría del Pueblo podría poner en mayor riesgo su seguridad. En su declaración, insistió en la importancia de mantener la vigilancia y control político sobre el funcionamiento de esta institución y manifestó que “la independencia judicial no autoriza a las instituciones a privilegiar unas posiciones y excluir otras del debate público”. Agregó que los canales oficiales “no son instrumentos para respaldar antiguos colegas ni para deslegitimar a quienes ejercemos el control político”, haciendo referencia al pasado de Marín como magistrada auxiliar en la JEP.

Este año, la JEP cumple una década desde su creación, origen ligado directamente al Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc. El Espectador señala que, en ese contexto, han surgido debates sobre el impacto y funcionamiento de la jurisdicción y el uso de sus recursos. Además, se suma la noticia de que el reciente presupuesto oficial incluye un recorte de 170.000 millones de pesos para la JEP, rubros que serán reasignados a otras prioridades del Gobierno de De la Espriella.

¿Por qué la JEP enfrenta polémicas en su décimo aniversario?

La Jurisdicción Especial para la Paz, según lo reportado por El Espectador, atraviesa un escenario de debates por presuntas irregularidades denunciadas por algunos congresistas y por las críticas sobre su funcionamiento y manejo de recursos. Estos cuestionamientos coinciden con el recorte presupuestal anunciado y con el aniversario de diez años desde su puesta en marcha tras la firma del Acuerdo de Paz.

¿Qué significa jurisdicción transicional en el contexto de la JEP?

El término “jurisdicción transicional” hace referencia a un sistema judicial creado específicamente para procesos de transición hacia la paz, como el que dio origen a la JEP tras los acuerdos con las extintas Farc. Su objetivo es impartir justicia sobre hechos del conflicto armado, facilitando la verdad, la reparación y la no repetición de hechos violentos, bajo reglas y procedimientos distintos de los tribunales ordinarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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