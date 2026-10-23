Por: El Espectador

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El programa Museum Watch, del Comité Internacional para los Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM), manifestó su inquietud el 23 de octubre respecto a una reciente decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según lo reportado por El Espectador, la medida consistió en retirar del Museo Nacional varias piezas relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGTBIQ+, luchas feministas y la memoria política de Colombia. El presidente De la Espriella calificó estos contenidos como una "oda al terrorismo", lo que motivó el retiro.

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Ante estos hechos, el CIMAM subrayó que los museos deben estar abiertos a revisar sus relatos históricos, pero, para hacerlo, es imprescindible la investigación, el criterio profesional y el diálogo con las comunidades representadas. Además, la organización enfatizó que incluir un objeto o relato en un museo no implica necesariamente apoyar a las personas o movimientos documentados. La preocupación central radica en que la remoción de las piezas se hizo sin que existiera una justificación curatorial pública, lo cual, de acuerdo con el comité, amenaza con limitar el acceso de la ciudadanía al conocimiento histórico y debilitar la confianza pública en la independencia profesional del museo.

De la misma manera, el CIMAM expresó solidaridad con los profesionales del Museo Nacional, quienes, de acuerdo con lo reportado, enfrentan dificultades para ejercer libremente sus funciones. Esta defensa de la autonomía ha sido respaldada además por académicos que, desde el inicio de la semana, se han reunido en la iniciativa "Clase a la calle" frente al museo, abogando por la importancia de relatos construidos colectivamente por historiadores, arqueólogos, antropólogos y museógrafos en diálogo con la comunidad.

El CIMAM instó al gobierno de De la Espriella a presentar una justificación transparente de sus decisiones, respetar la independencia profesional del museo y permitir que cualquier revisión de exposiciones se haga mediante un proceso curatorial abierto. El contexto de este llamado incluye la medida provisional dictada por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que ordena al museo conservar las piezas retiradas tras la tutela promovida por Gabriel Becerra y los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

Según documentos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, no fueron 30 sino, inicialmente, 22 los objetos retirados con clasificación patrimonial. Sin embargo, en el listado oficial, la cifra total de piezas desmontadas es 63, desglosadas en patrimoniales, facsímiles, objetos de apoyo y comodatos. El Ministerio negó cualquier acto de censura y explicó que la medida siguió instrucciones del presidente en un marco de gestión técnica, rotación de colecciones y neutralidad institucional. Los objetos retirados permanecen en la reserva del museo mientras la tutela se resuelve.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue polémico el retiro de piezas en el Museo Nacional de Colombia?

El retiro generó controversia porque, según advertencias del Comité Internacional para los Museos y Colecciones de Arte Moderno y reportes de El Espectador, se realizó sin una justificación curatorial pública. Esto, para varios sectores académicos y profesionales del ámbito cultural, debilita la confianza en la independencia del museo y limita el derecho de la ciudadanía a conocer la historia reciente del país, particularmente temas como el Acuerdo de Paz, derechos LGTBIQ+ y movimientos feministas.

¿Qué es un facsímil y cómo se diferencia de una pieza patrimonial en un museo?

Un facsímil es una copia fiel de un objeto, documento o pieza original realizada para ser exhibida sin comprometer la integridad del original. Según los documentos del Ministerio de Culturas, las piezas retiradas del Museo Nacional incluyeron patrimoniales (objetos originales con valor histórico protegido), facsímiles, objetos de apoyo y comodatos. Así, los patrimoniales tienen un valor irremplazable, mientras que los facsímiles son réplicas utilizadas principalmente con fines educativos o de conservación.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.