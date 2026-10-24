El segundo periodo de gestión de la contaminación atmosférica de 2026 en el Valle de Aburrá terminó con un balance mayoritariamente favorable, aunque se presentaron episodios puntuales que representaron riesgos para grupos sensibles.

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Según el monitoreo del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), durante el episodio declarado entre el 13 y el 14 de octubre, la calidad del aire se mantuvo principalmente en niveles buenos y aceptables.

Sin embargo, el sábado 17 de octubre dos estaciones de monitoreo registraron niveles naranjas, considerados dañinos para grupos sensibles como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Los puntos afectados estuvieron ubicados en el centro de Medellín y en Belén Las Mercedes.

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Mauricio Ramírez, líder del equipo de Calidad del Aire del SIATA, explicó que el aumento de contaminantes estuvo relacionado principalmente con condiciones meteorológicas. Las lluvias de la tarde generaron una atmósfera estable que favoreció la acumulación de material particulado en la superficie.

El funcionario señaló además que no se detectó ingreso de contaminación proveniente de otras regiones. Pese a los registros negativos, las autoridades no consideraron necesario implementar medidas extraordinarias, como restricciones adicionales a la circulación vehicular o un pico y placa ambiental.

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