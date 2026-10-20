Colombia ha registrado la siembra de 63,3 millones de árboles durante los últimos cinco años, de acuerdo con cifras divulgadas por la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), que reúne a las autoridades ambientales regionales del país.

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El balance, presentado en el marco de los 30 años de la organización, también incluye más de 61.000 hectáreas intervenidas mediante procesos de restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas.

Según Asocars, las corporaciones autónomas regionales (CAR) sembraron más de 4,5 millones de árboles en 2025 y más de dos millones durante lo corrido de 2026.

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Las cifras hacen parte de un balance más amplio sobre las acciones de conservación desarrolladas por estas entidades en distintas regiones de Colombia, desde la protección de fuentes hídricas hasta la recuperación de fauna y la restauración de ecosistemas marinos.

Colombia tiene más de 4,2 millones de hectáreas protegidas a nivel regional

Otro de los datos destacados por Asocars corresponde a las áreas protegidas regionales. Según la organización, el país pasó de contar con 17 de estas áreas en 1993 a tener más de 330 actualmente.

Las CAR han declarado más del 98 % de esas áreas, que abarcan más de 4,2 millones de hectáreas y cumplen funciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la protección de fuentes de agua y el mantenimiento de los ecosistemas.

La organización también reportó avances en la gestión de cuencas hidrográficas. Las corporaciones han adelantado procesos de ordenación en 132 cuencas que abarcan más de 29 millones de hectáreas y han aprobado más de 100 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca).

Estos instrumentos permiten establecer medidas para el manejo y la conservación de los recursos hídricos en los territorios.

Más de un millón de animales silvestres han recibido atención

La atención de fauna silvestre es otro de los resultados incluidos en el balance. Asocars informó que las corporaciones han atendido a más de un millón de animales desde la creación del Sistema Nacional Ambiental.

Solo durante 2025, las entidades atendieron más de 47.700 animales silvestres. De ese total, el 53,4 % fue liberado, según las cifras divulgadas por la organización.

Entre los animales atendidos se encuentran ejemplares afectados por el tráfico ilegal y otras situaciones que comprometen su supervivencia. La recuperación y posterior liberación dependen de las condiciones de cada individuo y de su capacidad para regresar a su hábitat.

Además, la Red OTUS, integrada por las 33 CAR, el Instituto Humboldt y Conservación Internacional, aumentó su infraestructura de monitoreo: pasó de 483 cámaras trampa en 2023 a más de 2.000 en 2026.

Estos equipos permiten registrar la presencia y los movimientos de especies silvestres, lo que aporta información para el seguimiento de la biodiversidad.

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