Por: EL PILON SA

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La comunidad de Valledupar expresó un profundo rechazo ante el reciente caso de maltrato animal registrado en el barrio Doce de Octubre, donde un caballo colapsó mientras halaba una carretilla con ramas de árbol recién podadas. Según El Pilón, el suceso ocurrió a las 9:30 a. m. en la intersección de la carrera 7A con calle 31. Testigos relatan que el equino cayó en plena vía pública y se evidenció su deterioro físico, sin fuerzas para continuar.

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Agentes de la Policía Metropolitana de Valledupar acudieron al lugar y detuvieron a Joan Hernández, de 39 años y nacionalidad venezolana, quien era el encargado de conducir el vehículo tirado por el animal. Además, personal del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental realizó un examen técnico-veterinario. El diagnóstico oficial fue claro: el caballo tenía laceraciones superficiales en sus patas delanteras, sumado a un marcado deterioro corporal y muscular. El dictamen concluyó que el ejemplar no estaba en condiciones de cumplir labores de tracción ni de soportar cargas pesadas.

Frente a estos hechos, las autoridades capturaron en flagrancia a Hernández por el presunto delito de maltrato animal. Tanto el hombre como el equino fueron trasladados por la Policía, y el caso fue puesto en manos de la Fiscalía para que determinen los pasos a seguir, especialmente en cuanto a la custodia y protección del caballo.

Este episodio avivó el debate ciudadano sobre las condiciones de muchos animales usados como medio de transporte en la ciudad y la necesidad de eliminar definitivamente las carretas de tracción animal del espacio urbano. De acuerdo con fuentes recogidas por El Pilón, los habitantes exigen una solución urgente: “no es posible que en pleno 2026 sigamos viendo caballos explotados hasta el agotamiento en las calles de Valledupar. Esto es crueldad pura y un peligro para la movilidad. Exigimos a la Alcaldía la sustitución definitiva e inmediata de este tipo de transporte”.

Voces de todo el sector reiteraron el llamado a la Administración municipal, pidiendo acelerar programas de reconversión laboral y trabajar hacia la eliminación total del uso de caballos para transportar cargas en la capital del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar una persona por maltrato animal en Valledupar?

De acuerdo con la información de El Pilón, la persona implicada en este caso de maltrato animal fue capturada en flagrancia y el caso se puso a disposición de la Fiscalía. Esto indica que quienes incurran en actos de crueldad animal podrían enfrentar procesos judiciales y responder por delitos establecidos en la normativa colombiana sobre protección animal, aunque los detalles de la sentencia dependerán de la investigación y de la gravedad de los hechos comprobados.

¿Por qué se exige la eliminación de carretas de tracción animal en Valledupar?

En la cobertura de El Pilón se evidencia la preocupación de la comunidad y defensores de animales respecto al uso de caballos para transportar cargas en entornos urbanos. Argumentan que esta práctica representa sufrimiento para los animales y pone en riesgo la seguridad vial. Por ello, la ciudadanía exige a la Alcaldía una sustitución inmediata de este medio de transporte y la aceleración de programas de reconversión laboral para los conductores de carretas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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