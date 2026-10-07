Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un conmovedor caso de maltrato animal ha generado indignación en Planadas, Tolima, luego de que un video capturara el instante en que un perro de raza border collie fue agredido brutalmente con un machete en el sector conocido como la vuelta de Babilocha. Las imágenes, que rápidamente circularon por redes sociales y medios locales, muestran el ataque directo al animal. Posteriormente, se conocieron detalles sobre la gravedad de las lesiones: el perro presentó una herida profunda en el costado derecho de la cabeza, que afectó su ceja y una zona cerca del ojo. El propietario del animal ha recopilado fotografías que evidencian el estado en el que quedó su mascota tras la agresión, sumando más pruebas al caso.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información publicada por El Nuevo Día, el joven señalado como presunto responsable fue localizado durante la tarde por el dueño del perro. Según la denuncia, al ser confrontado por lo sucedido, el individuo afirmó que no asumiría ningún pago ni aceptaría responsabilidad alguna por las lesiones generadas. Ante esta negativa, el propietario decidió acudir ante la Fiscalía y las autoridades pertinentes, argumentando que cuenta con el video del ataque, las fotografías y otras pruebas que entregará como evidencia para facilitar el proceso de establecer responsabilidades.

Por su parte, la Alcaldía de Planadas ha manifestado un rechazo enfático frente a este caso de maltrato animal. La administración municipal, según reseña El Nuevo Día, señaló que ya está en contacto directo con el dueño del cánido para ofrecerle acompañamiento y para garantizar que los hechos sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Asimismo, la Alcaldía instó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia contra los animales, subrayando la importancia de actuar colectivamente frente a situaciones de esta gravedad.

El hecho ha causado preocupación y debate sobre el manejo de episodios de maltrato animal, lo cual cobra especial relevancia considerando la evidencia visual que respalda la denuncia. Las autoridades locales reiteran el llamado a la denuncia y al respeto por la vida animal, enviando un mensaje claro para evitar que situaciones como esta se repitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias legales puede tener el maltrato animal en Planadas, Tolima?

Las autoridades de Planadas, Tolima, están recopilando todas las pruebas disponibles, incluyendo videos y fotografías, para que la Fiscalía determine las responsabilidades legales correspondientes por el caso de maltrato animal. El proceso dependerá de las acciones legales que emprenda el propietario del perro y de la valoración de las pruebas por parte de la justicia.

¿Qué significa maltrato animal en el contexto legal colombiano?

El maltrato animal, según lo abordado en el contexto de este caso, se refiere a cualquier acción que cause dolor, lesiones o afectaciones físicas y emocionales a un animal, y es motivo de denuncia ante las autoridades. Las víctimas y testigos pueden aportar videos y otras pruebas, como en el caso de Planadas, para que se inicien investigaciones formales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.