Por: El Espectador

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Un operativo policial realizado en el barrio Versalles, en la localidad de Fontibón, levantó una fuerte polémica tras una denuncia pública de la senadora Esmeralda Hernández, quien señaló un presunto abuso de autoridad contra Ronald Salamanca, de 27 años. El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre y fue registrado en material audiovisual que rápidamente circuló por redes sociales. Los videos muestran el momento en que varios policías intentan reducir al joven, quien estaba acompañado de dos perros, mientras testigos manifestaban su preocupación por el tratamiento hacia los animales.

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Sin embargo, de acuerdo con información policial citada por El Espectador, hubo otro desarrollo en el caso. El reporte oficial indica que la intervención se inició hacia las 9:15 de la noche en el parque Cámbulos, cuando dos policías observaron a Salamanca y una mujer porque sospecharon que él consumía marihuana. Tras acercarse, le solicitaron su identificación, procedieron a un registro y le informaron que sería sancionado con un comparendo. La situación escaló cuando Salamanca, presumiblemente, se opuso al procedimiento y forcejeó con los agentes.

Según la versión policial, Salamanca habría empujado a una patrullera para escapar. Los uniformados solicitaron refuerzos y, tras alcanzarlo a pocas cuadras, el joven habría seguido resistiéndose y, en ese lapso, golpeó a la uniformada con una patada y un cabezazo. Esta presunta agresión llevó a su captura bajo el cargo de violencia contra servidor público. Inicialmente fue llevado al CAI Versalles y luego a la estación de Policía de Fontibón, para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Después, fue dejado en libertad.

El procedimiento incluyó además la imposición de un comparendo por supuesta falta de respeto a la autoridad, según el artículo 35, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016, que establece una multa tipo 2, equivalente a 233.454 pesos colombianos en 2026, aunque este valor podría reducirse por pronto pago.

Acerca de los dos perros, la senadora Hernández denunció que uno resultó herido y el otro desapareció tras el operativo. Los videos muestran los intentos del joven por sujetar a las mascotas mientras los uniformados lo reducían, y es posible oír los lamentos de los animales. Según la Policía, no hubo maltrato: el perro negro habría escapado durante el forcejeo, mientras que el café quedó bajo custodia de una mujer identificada como pareja de Salamanca. No obstante, la controversia persiste sobre las presuntas lesiones y el destino del perro desaparecido.

Frente a la denuncia de abuso de autoridad, Hernández sostiene que hubo uso excesivo de la fuerza y falta de atención hacia las mascotas, además de presuntas omisiones en el debido proceso. La Policía mantiene que la acción se debió a la resistencia y agresión del joven y asegura haber ofrecido atención médica cuando este, ya detenido, habría golpeado su cabeza contra las paredes del CAI, hecho que Salamanca habría negado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Ronald Salamanca fue capturado en Fontibón?

De acuerdo con el reporte policial recogido por El Espectador, Salamanca fue capturado porque, durante la intervención, forcejeó con los policías, empujó a una patrullera para intentar huir y posteriormente, al ser alcanzado, habría agredido a la misma uniformada con una patada y un cabezazo, lo que constituyó violencia contra servidor público según las autoridades.

¿Qué sucedió con los perros que acompañaban a Ronald Salamanca durante el procedimiento policial?

La versión de la senadora Esmeralda Hernández afirma que uno de los perros quedó herido y el otro desapareció tras el altercado. Según la Policía, ninguno fue maltratado directamente; el perro negro se soltó y escapó, mientras que el café fue entregado a la pareja sentimental de Salamanca. La diferencia en las versiones mantiene abierta la discusión sobre el paradero y la condición de los animales, así como el posible maltrato durante el procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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