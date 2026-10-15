Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del miércoles 14 de octubre quedó marcada por un violento episodio que causó gran conmoción en San Sebastián de Mariquita, en el norte del Tolima. De acuerdo con lo reportado, Kevin Pava Enciso, a quien se conocía en la zona con los alias ‘Pinina’ o ‘El Enano’, fue asesinado hacia las 8:30 p. m. en el barrio Buenavista. La información preliminar señala que la víctima se encontraba en la vía pública, cerca de una institución educativa, cuando fue atacada sorpresivamente por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Uno de ellos, según los primeros informes, abrió fuego repetidas veces contra Pava Enciso, causándole la muerte en el mismo sitio. Los atacantes lograron escapar del lugar.

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Tras el homicidio, las autoridades desplegaron diligencias judiciales buscando recopilar pruebas fundamentales para esclarecer los hechos, determinar la secuencia del ataque e identificar a los responsables. Este caso ha puesto en alerta a investigadores que buscan entender tanto el móvil detrás del crimen como su posible conexión con el contexto delincuencial del área.

Kevin Pava Enciso no era ajeno a la atención de las autoridades. Según información consignada en la investigación, su nombre figuraba desde antes en procesos contra estructuras criminales que operan en el norte de Tolima. En octubre de 2021 fue capturado durante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. En ese entonces, era señalado como presunto integrante del grupo delincuencial conocido como ‘Frontera del Norte’.

Durante ese proceso judicial, Pava Enciso estuvo bajo investigación por posibles vínculos con delitos de suma gravedad, entre ellos, homicidio agravado y concierto para delinquir, así como tráfico y porte de armas de fuego. Además, se le acusaba de, presuntamente, reclutar o utilizar menores para actividades criminales. A pesar de estos señalamientos, el proceso judicial se vio interrumpido cuando recuperó la libertad por vencimiento de términos, es decir, cuando los tiempos legales para dictar sentencia se vencieron sin un fallo. Sin embargo, su historial delictivo volvió a ser relevante en mayo de 2023, cuando fue nuevamente capturado durante operativos realizados contra bandas criminales en la región norte del departamento.

A lo largo de este caso, lo sucedido con Pava Enciso ha vuelto a destacar la problemática de la violencia y el crimen organizado en el norte de Tolima, dejando en evidencia la persistente amenaza que enfrentan comunidades de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Kevin Pava Enciso y por qué era conocido en San Sebastián de Mariquita?

Kevin Pava Enciso fue reconocido en San Sebastián de Mariquita tanto por sus alias ‘Pinina’ y ‘El Enano’ como por sus antecedentes judiciales. De acuerdo con la información investigada, estuvo relacionado con investigaciones sobre estructuras criminales, específicamente fue señalado como presunto miembro de ‘Frontera del Norte’, organización delictiva del norte del Tolima. Su historial incluía capturas por delitos graves y recuperó la libertad por vencimiento de términos antes de ser nuevamente aprehendido.

¿Cuáles fueron los delitos por los que investigaban a Kevin Pava Enciso?

Pava Enciso fue investigado por diversos delitos de alto impacto, como homicidio agravado, concierto para delinquir —una figura legal que implica la asociación con otras personas para cometer delitos—, tráfico y porte de armas de fuego y, según la investigación judicial, la posible utilización de menores de edad en actividades ilícitas. Estas acusaciones hicieron parte de procesos llevados por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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