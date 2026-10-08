Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital adelanta una nueva estrategia ambiental enfocada en la correcta disposición de colillas de cigarrillo. Aunque muchas personas pueden percibirlas como residuos insignificantes, el impacto que generan en el ambiente es considerable. Según información suministrada por la propia iniciativa, una sola colilla puede contaminar más de 1.000 litros de agua si termina en el suelo y llega hasta las fuentes hídricas. El panorama se complica aún más si se considera que los animales pueden confundir las colillas con alimento, exponiéndose a daños en su salud, mientras que su presencia en la tierra alrededor de las plantas afecta el crecimiento de la vegetación.

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La acción concreta propuesta por la Alcaldía de Bogotá es sencilla, pero contundente: animar a quienes fuman a no arrojar las colillas al piso, apagarlas completamente y depositarlas en lugares adecuados. Con miras a contribuir con este propósito, se realizó un reconocimiento del territorio, identificando la ruta que va desde el Parque de los Hippies hasta Galerías. Allí se instalarán 100 colilleros para que quienes consumen cigarrillos tengan una alternativa efectiva y fácil para disponer estos residuos, evitando así que terminen contaminando calles, parques, zonas verdes o incluso los sistemas de alcantarillado.

De acuerdo con información publicada en la cuenta de X (antes Twitter) de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la instalación de los colilleros no solo responde a un mecanismo de recolección, sino que hace parte de una estrategia educativa y de sensibilización ambiental. El trabajo se desarrolla de manera conjunta con ‘No más Colillas Colombia’, una organización enfocada en la educación ambiental y la promoción de la disposición responsable de este tipo de desechos.

Además, la campaña contempla el aprovechamiento de las colillas recolectadas, pues existe una alianza con Cemex mediante la cual estos residuos pueden ser incorporados en procesos de elaboración de cemento, lo que evita que sean simplemente abandonados en el espacio público. Así, Bogotá busca cerrar el ciclo de este residuo, invitando incluso a voluntarios y aliados a sumarse en labores de educación y promoción de hábitos responsables.

En suma, la gestión adecuada de residuos como las colillas, que muchas veces pasan desapercibidos, es fundamental para preservar la calidad ambiental de la ciudad. Cuidar Bogotá implica también hacerse responsable de estos pequeños desechos, cuyo impacto puede ser mayor de lo que a menudo se imagina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las colillas de cigarrillo contaminan el agua en Bogotá?

La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ advierte que una sola colilla tiene el potencial de contaminar más de 1.000 litros de agua. Sus componentes tóxicos pueden filtrarse a fuentes hídricas cuando se arrojan al suelo, lo que representa un riesgo para la salud ambiental y de las especies que habitan en Bogotá.

¿En qué consiste la alianza entre Bogotá y Cemex para el manejo de colillas de cigarrillo?

Dentro de la estrategia, el gobierno de Bogotá estableció una colaboración con Cemex para incorporar las colillas recolectadas en la producción de cemento. De esta forma, se evita que estos residuos terminen abandonados en el espacio público y se promueve un aprovechamiento responsable que aporta a la gestión ambiental de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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