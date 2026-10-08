Por: Portal Bogotá

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La participación ciudadana toma un papel fundamental en la toma de decisiones sobre los proyectos que transformarán el futuro de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. De acuerdo con la información ofrecida por la plataforma “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, desde el 7 de octubre de 2026 inicia la fase clave de priorización en el marco de Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2026. Este mecanismo permite que los habitantes conozcan en detalle las iniciativas propuestas desde la comunidad y elijan aquellas que respondan mejor a las necesidades de sus barrios, fomentando una construcción colectiva del territorio.

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El proceso está diseñado para empoderar a la ciudadanía y motivar la deliberación informada. Las propuestas por las que se podrá votar están organizadas con datos específicos como código, tema, nombre y una breve descripción de cada una, facilitando la comparación y comprensión de los proyectos. Entre las temáticas que se abordan, destacan tecnología y conectividad, participación ciudadana, cultura, recreación y deporte, derechos de las mujeres, seguridad y convivencia, salud mental, reactivación económica, ambiente y protección animal, entre otras. De acuerdo con la información publicada en el portal de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, existen iniciativas orientadas a acercar herramientas tecnológicas a diferentes barrios, fortalecer expresiones artísticas y culturales, crear espacios deportivos, promover el bienestar psicológico, respaldar a personas cuidadoras, impulsar el emprendimiento local, mejorar la convivencia y fomentar el cuidado ambiental.

Cada ciudadano tiene la opción de priorizar hasta cinco iniciativas, seleccionando aquellas que considere de mayor aporte para su entorno. Este proceso inclusivo ofrece varias alternativas para participar. Puede hacerse de manera virtual mediante herramientas como Chatico o la plataforma Bogotá Participa, facilitando el acceso desde cualquier lugar. Quien prefiera la presencialidad, cuenta con un punto fijo en la Alcaldía Local, habilitado todos los días de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., así como puntos itinerantes dispuestos en distintos sectores de la localidad, cuyas fechas y ubicaciones serán comunicadas por los canales oficiales de la alcaldía.

Para ser parte de la dinámica, únicamente es necesario contar con el documento de identidad y elegir una sola modalidad de voto, ya que quienes votan virtualmente no podrán hacerlo de manera presencial y viceversa. Como recomienda el enlace proporcionado por la Alcaldía Local, antes de tomar una decisión es fundamental conocer en profundidad las propuestas disponibles y consultar el cuadernillo informativo, herramienta clave para hacer una elección consciente y participativa. La convocatoria, vigente del 7 al 24 de octubre, representa una oportunidad para que la comunidad incida directamente en la transformación territorial, reafirmando que el desarrollo local comienza con las decisiones de su propia gente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede votar en los presupuestos participativos de Rafael Uribe Uribe?

Para participar en la priorización de Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2026 en Rafael Uribe Uribe, usted puede votar de forma virtual a través de plataformas como Chatico o Bogotá Participa, o de manera presencial en puntos fijos y móviles habilitados por la Alcaldía Local. Recuerde tener su documento de identidad y elegir solo una modalidad de voto.

¿Qué temas abordan las iniciativas participativas en Rafael Uribe Uribe?

Las propuestas para priorización abarcan temas como tecnología y conectividad, participación ciudadana, cultura, recreación y deporte, derechos de las mujeres, seguridad y convivencia, salud mental, reactivación económica, ambiente y protección animal, cubriendo así diferentes necesidades identificadas por la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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