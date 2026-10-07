Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el barrio Villas del Dorado Norte, ubicado en la localidad de Engativá, la apropiación ambiental juega un papel crucial gracias al trabajo articulado de su comunidad. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, habitantes del sector junto con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) desarrollan actividades de educación ambiental, ciencia ciudadana y participación comunitaria, consolidando un modelo de gestión territorial con enfoque ecosistémico y cultural.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso involucra particularmente a la Junta de Acción Comunal (JAC), cuyos miembros visitan de manera recurrente el parque Distrital de Humedal Jaboque. Este espacio, visto por la comunidad como un aula ambiental viva, es escenario de aprendizaje, debates y reflexiones ambientales orientados a fortalecer la relación del barrio con su entorno inmediato. De acuerdo con el reporte citado, el acompañamiento técnico y pedagógico de profesionales de la Subdirección Educativa y Cultural del JBB ha sido clave para que los participantes estructuren sesiones de diagnóstico ambiental colectivo, fomenten la memoria del territorio y rescaten tanto la historia como los modos de habitar ese espacio.

Durante los encuentros, la comunidad implementó prácticas como diálogos de saberes, recorridos ecológicos y la elaboración de mapas propios a través de ejercicios de cartografía social. Con estas herramientas, los participantes identificaron problemáticas ambientales históricas y actuales, como la contaminación del aire, quema y tala de vegetación, mala disposición de residuos, contaminación del agua y del suelo y aumento del ruido ambiental. Tales presiones, advierte el reporte, inciden significativamente en la biodiversidad del lugar, afectando la microfauna, la flora y fauna, lo que altera procesos tan esenciales como la fotosíntesis, la polinización, la producción de oxígeno y la dispersión de semillas, entre otros.

Este diagnóstico conjunto llevó a la comunidad a consolidar la participación y la ciencia ciudadana como vía prioritaria para el reconocimiento y cuidado del territorio y, especialmente, de la biodiversidad presente en el humedal Jaboque. Este último, catalogado como el segundo parque Distrital de Humedal más grande de Bogotá con 148 hectáreas, cumple un papel fundamental al ser considerado Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) y al estar asociado históricamente a prácticas de adoración y sacralidad.

Desde la perspectiva ambiental, el humedal Jaboque contribuye de manera decisiva a la regulación hídrica, la captura de carbono y la mitigación del cambio climático, a la vez que brinda servicios ecosistémicos vitales para la ciudad y promueve la conexión de la comunidad con su patrimonio natural y cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ejercicios de participación comunitaria se realizan en el humedal Jaboque?

De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Bogotá, las actividades de participación comunitaria en el humedal Jaboque incluyen educación ambiental, ciencia ciudadana, sesiones de diagnóstico ambiental participativo, diálogos de saberes, recorridos ecológicos y ejercicios de cartografía social liderados junto con el Jardín Botánico de Bogotá.

¿Por qué es importante la Estructura Ecológica Principal en el humedal Jaboque?

Según el relato presentado por la misma fuente, la Estructura Ecológica Principal representa los elementos del territorio que sostienen la biodiversidad y los procesos ecosistémicos, lo cual permite identificar, proteger y mejorar las condiciones de vida en el humedal Jaboque, destacado por su valor ecológico, cultural e histórico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z