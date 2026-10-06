Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha sido seleccionada como la sede oficial para el 3.er Congreso Internacional y 7.º Nacional de Ciencias Ambientales 2026, un evento de relevancia académica y científica que contará con la participación de la Red Colombiana Ambiental. Esta red reúne a 450 instituciones de Colombia y América Latina, sumando más de 670 ponencias presentadas en sus diferentes encuentros, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos.

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Bajo el lema “Límites planetarios y biodiversidades”, el congreso estará dedicado a promover el intercambio de reflexiones, investigaciones y experiencias entre docentes, expertos y miembros de la comunidad académica comprometidos con la protección ambiental. El programa tiene previsto abordar cuatro ejes fundamentales: innovación tecnológica, ordenamiento territorial, preservación del ecosistema y educación para la sostenibilidad.

Uno de los puntos relevantes que se tratarán incluye la discusión sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desaparición de pueblos originarios, así como la contaminación hídrica. Según Diego Burgos, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la UAO, estos temas forman parte de un momento trascendental para el bienestar y la estabilidad del planeta. Burgos subrayó que el evento representa la oportunidad de “consolidar una apuesta desde nuestras experiencias, desde nuestras reflexiones, desde nuestros sentires, para confrontar con criterio las eventualidades de los tiempos cambiantes”.

El congreso está programado para los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2026 y se llevará a cabo en la modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual. Entre los asistentes confirmados se encuentran representantes de la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) de Bogotá, además de otros docentes, investigadores y expertos.

Quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa a través de la página web de la Red Colombiana Ambiental, según la información publicada por 90 Minutos. Este evento se consolida como un espacio crucial donde convergen ciencia, educación y compromiso, buscando aportar perspectivas y propuestas frente a los retos ambientales contemporáneos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales temas que se discutirán en el Congreso de Ciencias Ambientales 2026?

En el Congreso de Ciencias Ambientales 2026 se debatirán principalmente la innovación tecnológica, el ordenamiento territorial, la preservación del ecosistema y la educación para la sostenibilidad. Además, se abordarán problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desaparición de pueblos originarios y la contaminación hídrica, según datos publicados por Noticiero 90 Minutos.

¿Qué es la Red Colombiana Ambiental y cuál es su función en el congreso?

La Red Colombiana Ambiental es una organización que agrupa a 450 instituciones de Colombia y América Latina, dedicada a fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos en temáticas ambientales. En el Congreso de Ciencias Ambientales 2026, la red será la responsable de la organización y de la coordinación de las inscripciones, de acuerdo con la información suministrada en Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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