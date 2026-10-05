Por: El Espectador

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Científicos hicieron un hallazgo importante en el mar de Salish, una región marina compartida por Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Organisms Diversity & Evolution, reportaron el descubrimiento de dos nuevas especies de arañas de mar, conocidas científicamente como picnogónidos. Estas especies presentan características diminutas y particulares que llaman la atención de la comunidad científica.

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La primera especie identificada recibe el nombre de Tanystylum kiixin. Esta araña marina mide apenas 0,48 milímetros. Un detalle relevante observado por los investigadores es la presencia de huevos formándose a lo largo de sus extremidades, un rasgo distintivo del grupo. En el caso de los picnogónidos, los ovarios de las hembras están ubicados en las extremidades y los huevos son expulsados por un poro especial. Durante la reproducción, los machos recogen los huevos con sus patas, los hidratan con una sustancia producida en sus extremidades y los adhieren a su cuerpo para incubarlos. Según la Universidad de Columbia Británica, institución donde se adelantó parte de la investigación, las extremidades de T. kiixin son mucho más pequeñas y menos ágiles que las de especies similares, lo que impide que puedan limpiarse de manera efectiva.

Por otro lado, los investigadores describieron la segunda especie hallada: Callipallene pilosuspedes. Esta mide cerca de 0,59 milímetros y su nombre hace referencia a las largas espinas curvas, en alusión latina a “pies peludos”. Destacan sus ojos rojos, una corta probóscide con garras para sujetar alimento antes de morder y una particular boca triangular de tres lóbulos y zarcillos sensoriales.

Las arañas de mar llevan cerca de 500 millones de años habitando los océanos, con parentesco evolutivo con escorpiones, arañas terrestres y cangrejos herradura, pero con características únicas, como su probóscide succionadora y la posibilidad de tener hasta 12 patas. Algunas especies pueden medir menos de un centímetro, mientras en la Antártida superan los 70 centímetros, según la Universidad de Columbia Británica. Para el descubrimiento, los científicos recolectaron 150 ejemplares entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, tomados hasta 18 metros de profundidad, e hicieron análisis genéticos y observaciones microscópicas.

El propósito principal del estudio, según Cormac Toler-Scott, autor principal, era conocer el impacto del cambio climático y la intervención humana en estas especies marinas poco estudiadas. El hallazgo de estas dos nuevas especies en un corto periodo sugiere que la biodiversidad marina aún guarda muchísimos secretos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de las nuevas especies de arañas de mar descubiertas en el mar de Salish?

Las especies Tanystylum kiixin y Callipallene pilosuspedes miden menos de un milímetro, con diferencias en el tamaño y forma de sus extremidades, hábitos reproductivos y particularidades anatómicas como probóscide succionadora y boca triangular con zarcillos sensoriales, según información de la Universidad de Columbia Británica.

¿Cómo identificaron los investigadores las arañas de mar descubiertas en el mar de Salish?

Los científicos realizaron salidas de campo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, recolectaron 150 ejemplares a profundidades de hasta 18 metros y usaron técnicas de análisis de ADN y observación al microscopio para reconocer y diferenciar las especies descritas en la revista Organisms Diversity & Evolution.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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