Por: El Espectador

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La Secretaría de Educación de Bogotá ha dado inicio, este lunes 5 de octubre, al proceso de matrículas para el año lectivo 2027 en los colegios oficiales de la capital, una noticia relevante para miles de familias que, cada ciclo escolar, se enfrentan al desafío de asegurar un cupo, conocer fechas clave y preparar la documentación que se exige. De acuerdo con la información oficial, el trámite está disponible desde hoy y permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 2026, dirigido a quienes buscan acceder o renovar el cupo en cualquier grado, desde la primera infancia hasta la educación básica, media o ciclos para jóvenes y adultos.

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El proceso es totalmente gratuito, se realiza de manera virtual y, como enfatiza la Secretaría, "no requiere intermediarios". Las familias interesadas pueden ingresar a los portales www.educacionbogota.edu.co o www.matriculas.educacionbogota.edu.co para registrar la solicitud. El avance de cada familia en el sistema depende de un cronograma, en el que destaca la fase de asignación de cupos nuevos, entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre. Durante este periodo, el sistema compara la información suministrada por los padres o acudientes con la oferta institucional y asigna los cupos directamente.

Superada la asignación, el siguiente paso es fundamental: la prematrícula y cargue de documentos desde el 13 de octubre hasta el 18 de diciembre, también en línea. Este procedimiento oficializa el cupo obtenido; omitir la formalización implica perder el espacio, ya que el sistema lo libera para otros estudiantes en lista de espera, según lo establece la Secretaría de Educación de Bogotá. Asimismo, para quienes no logren completar la formalización virtual dentro de las fechas ordinarias, se abre un plazo extraordinario entre el 14 y el 29 de enero del siguiente año, que se gestiona directamente en las instituciones educativas asignadas.

En apoyo a familias con dificultades tecnológicas, la autoridad educativa desplegará jornadas de atención presencial y unidades móviles en varias localidades. En el caso de los más pequeños, específicamente para quienes buscan inscripción en prejardín, jardín o transición, el sistema permite la matrícula en cualquier época del año a través del mismo portal. Cabe resaltar que la fase especial para población priorizada ya finalizó semanas atrás y los resultados se publicaron desde el 30 de septiembre en la página de la Secretaría, dando un plazo de 8 días hábiles para que las familias confirmen o rechacen el cupo asignado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos y fechas clave para la matrícula escolar en Bogotá 2027?

El proceso inicia con la solicitud de cupo entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026; luego, quienes reciban un cupo deben formalizarlo mediante la prematrícula y subir los documentos entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre. Si no se logra la formalización virtual, existe un plazo extraordinario presencial en colegios del 14 al 29 de enero del siguiente año.

¿Qué significa población priorizada en el proceso de matrícula escolar en Bogotá?

Población priorizada se refiere a grupos que, por sus condiciones sociales o necesidades particulares, reciben atención especial y anticipada en el proceso de asignación de cupos. Estos grupos tuvieron una fase separada de solicitud y consulta de resultados, y cuentan con plazos específicos para aceptar o rechazar su cupo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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